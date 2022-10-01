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天選之子？妻確診新冠 華夫同房10天沒事

記者王若然陳開、朱敏梓／洛杉磯報導
王女士9月8日用家用檢測盒檢測出陽性，之後PCR檢測也顯示確診，然而和她同吃同睡十幾天的先生卻並未被感染。（圖：受訪者提供）
王女士9月8日用家用檢測盒檢測出陽性，之後PCR檢測也顯示確診，然而和她同吃同睡十幾天的先生卻並未被感染。（圖：受訪者提供）

家住南加巴沙迪那市（Pasadena) 的王女士，9月初感染新冠，整個染疫期間，與丈夫沒有分房睡，家中也沒有做任何防疫措施。神奇的是，在長達十多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠，檢測依舊是陰性。

王女士從9月7日就感到嗓子不舒服，起初她並不在意，因為之前也有類似經歷，但經檢測後發現不是新冠。9月8日，她開始渾身發熱，感到不對勁，趕緊用家用測試盒檢測，不出一會兒就檢測出兩條杠（陽性），再之後去外面藥房做的核酸PCR檢測，也顯示陽性。王女士在感染期間，出現發燒、咳嗽、嗓子痛、頭痛、流鼻涕等新冠常見症狀。依照網上建議，她服用了泰諾、mucinex等藥物以緩解症狀，以及維生素C、枇杷膏等。直到大約第11、12天之後，她的檢測結果才變成陰性。

在王女士感染期間，丈夫陳先生全程都和她密切接觸，沒有隔離。兩人以平常心對待，不僅共睡一張床，共用碗筷，一起吃飯；期間更是沒有做戴口罩等防疫措施，家中也沒有消毒，生活與往常一樣，絲毫無異。陳先生表示，根據周圍人的經驗，現在的新冠就和感冒一樣，自己若感覺得了就得了，而不隔離還能照顧染疫的妻子。

在王女士用家用檢測盒測出新冠陽性後，陳先生也進行檢測，但無論是家用檢測盒還是PCR檢測，都顯示是陰性。而在同吃同睡12天之間，陳先生沒有出現任何不適，之後的檢測也顯示是陰性。陳先生2021年4月先後打了兩針輝瑞疫苗，之後並沒有去打加強針，時間已過去一年半，抗體也不知道剩下多少。在洛杉磯取消口罩令後，陳先生更是再也沒有戴過口罩。此外，與許多上班族相同，朝九晚六兩點一線的工作下， 陳先生早已疏於鍛鍊，更令人驚訝的是，陳先生表示，之前也有好幾位朋友確診，他與友人們同乘一輛車，且都沒戴口罩，他也沒有被傳染新冠。

無獨有偶，本報之前也報導過一起類似事件，南加州居民劉女士感染新冠，和其密切接觸的丈夫卻沒被傳染。面對劉女士先生和陳先生的例子，讓人不禁想問，真的存在新冠免疫的「天選之子」嗎？還是只能用運氣好來形容呢？

檢測 口罩 南加

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