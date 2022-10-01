我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

紐森抑油價 冬季混合汽油提前銷售

編譯組／綜合報導
洛杉磯、橙縣油價再度逼近高點，紐森宣布，煉油廠可以提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。（美聯社）
洛杉磯、橙縣油價再度逼近高點，紐森宣布，煉油廠可以提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）30日宣布，煉油廠可以提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。此外，紐森還呼籲立法對石油公司加徵新稅，並將稅金歸還給納稅人。

根據美國汽車協會（AAA）公布的數據，加州30日每加侖油價平均為6.3元，遠高於全美平均3.8元。紐森在推特上傳一段影片談到石油業者時說：「他們在敲詐我們！」

然而，石油業者代表稱，加州油價高於美國其他地區是加州法律造成的，因為加州法律規定，煉油廠在炎熱月份必須生產溫室氣體排放較少、但成本較高的夏季混合汽油，大多數煉油廠要到11月才能改銷售溫室氣體排放較多的冬季混合汽油。

AAA附屬機構南加汽車俱樂部（Southern California Automobile Club）發言人舒普（Doug Shupe）指出，改銷售冬季混合汽油可以為消費者節省每加侖15到20分錢。他說：「如果每加侖油價漲破7元，那麼，每加侖省15分錢對消費者來說並沒有多大意義。」

洛杉磯縣平均油價9月30日漲價12.2分，達到每加侖6.383元。這已是油價連續第28天上漲，而且離6月14日的歷史高點6.462元只差7.9分。

洛縣油價在過去28天內漲了1.137元，包括29日大幅增加15.3分。該日紀錄也是2012年10月5日19.2分之後的單日最大漲幅。目前的平均油價是6月23日以來的最高點，而且比前一周增加了76.8分，比上個月多了1.115元，比一年前多了1.973元。

橙縣油價30日漲了13.5分，來到每加侖6.386元，比6月12日的歷史高點6.41元只少2.4分。油價在過去14天內漲了13天，漲幅為1.002元。其中，29日大漲15.9分，也是 2012年10月5日19.5分之後的單日最大漲幅。

橙縣平均油價是6月16日以來的最高點，比前一周增加了78.2分，比上個月多了1.206元，比一年前多了2.018元。

油價 加州 石油

上一則

秦振國被改名換姓 怒告選務局

下一則

感染科醫師：有些人天生對新冠病毒免疫

延伸閱讀

加州新法2025年因家事生病請假可獲90%工資

加州新法2025年因家事生病請假可獲90%工資
白宮點頭 加州州長紐森態度轉變 簽署農工工會法

白宮點頭 加州州長紐森態度轉變 簽署農工工會法
紐約擬比照加州 2035年禁售純燃油車

紐約擬比照加州 2035年禁售純燃油車
紐森：沒加州就沒Tesla 直接間接受益逾32億元

紐森：沒加州就沒Tesla 直接間接受益逾32億元
紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女
民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略

民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機