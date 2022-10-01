紐森抑油價 冬季混合汽油提前銷售

洛杉磯、橙縣油價再度逼近高點，紐森宣布，煉油廠可以提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）30日宣布，煉油廠可以提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。此外，紐森還呼籲立法對石油 公司加徵新稅，並將稅金歸還給納稅人。

根據美國汽車協會（AAA）公布的數據，加州30日每加侖油價 平均為6.3元，遠高於全美平均3.8元。紐森在推特上傳一段影片談到石油業者時說：「他們在敲詐我們！」

然而，石油業者代表稱，加州油價高於美國其他地區是加州法律造成的，因為加州法律規定，煉油廠在炎熱月份必須生產溫室氣體排放較少、但成本較高的夏季混合汽油，大多數煉油廠要到11月才能改銷售溫室氣體排放較多的冬季混合汽油。

AAA附屬機構南加汽車俱樂部（Southern California Automobile Club）發言人舒普（Doug Shupe）指出，改銷售冬季混合汽油可以為消費者節省每加侖15到20分錢。他說：「如果每加侖油價漲破7元，那麼，每加侖省15分錢對消費者來說並沒有多大意義。」

洛杉磯縣平均油價9月30日漲價12.2分，達到每加侖6.383元。這已是油價連續第28天上漲，而且離6月14日的歷史高點6.462元只差7.9分。

洛縣油價在過去28天內漲了1.137元，包括29日大幅增加15.3分。該日紀錄也是2012年10月5日19.2分之後的單日最大漲幅。目前的平均油價是6月23日以來的最高點，而且比前一周增加了76.8分，比上個月多了1.115元，比一年前多了1.973元。

橙縣油價30日漲了13.5分，來到每加侖6.386元，比6月12日的歷史高點6.41元只少2.4分。油價在過去14天內漲了13天，漲幅為1.002元。其中，29日大漲15.9分，也是 2012年10月5日19.5分之後的單日最大漲幅。

橙縣平均油價是6月16日以來的最高點，比前一周增加了78.2分，比上個月多了1.206元，比一年前多了2.018元。