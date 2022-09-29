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男躺旁車底下 想碰瓷？偷觸媒轉化器？ 華女嚇壞

記者王若然／洛杉磯報導
圖中一名男子平躺在右邊的皮卡車下面。（圖：Christy提供）
圖中一名男子平躺在右邊的皮卡車下面。（圖：Christy提供）

南加近期治安狀況不佳，華人區的商圈停車場，頻頻有盜竊或搶劫案發生。有華女日前在羅蘭岡（Rowland Heights）某中餐館用餐後，前往停車場開車時，竟發現隔壁車底躺著一個人。她後來表示，想到都感到害怕，懷疑自己當時很可能是被打劫的對象。

影音來源 記者王若然／後製

網友Christy在社交媒體上講述，近日她前往羅蘭岡一家餐館用餐，飯後大約8、9時她回到停車場自己的車裡後，一同用餐的朋友，因為車停在她的車後方，忽然打電話給她，詢問是否把車門鎖好。原來從朋友所坐的汽車角度，可以看到Christy旁邊的那輛車的車底下躺著一個人。那人四肢攤平躺在一輛皮卡車的車底，頭部剛好被輪子擋住，看不清楚樣貌，整個看上去很詭異。由於當時天色已晚，如果不仔細看，是無法發現車子下面有個人。Christy的朋友因為車子停在後面，車燈一照，才發現了這個躺在車底的人。

 Christy表示，她上車之前還在車子旁邊與朋友聊了一會天，期間並沒注意原來全程旁邊都有一個人躺在車底。經朋友提醒後，她感到背後發冷，一陣害怕。Christy説，不知那人是否會鑽出來打劫。她呼籲廣大女生，晚上出門時要注意安全。據她的朋友描述，當christy的車開走後，這名可疑人士又從車底移出來一點。

Christy的帖子一發出，立刻引起廣大網友的討論。有不少人表示，此人很可能是在偷汽車的觸媒轉化器，因為轉換器含有貴金屬，價格不菲，而卸下來只需要幾分鐘時間。這類盜竊自疫情爆發以來直線飆升，成為僅次於汽車破窗盜竊的犯罪類型之一，讓不少車主苦不堪言。其實去年在橙縣安那罕就曾傳出盜賊在偷轉換器的過程中，因千斤頂故障被壓下來的車輛壓死當場斃命的案例。

也有網友認為，或許這個人在等待碰瓷的機會。另有人認為，第三種可能性是因為躲在車底不容易被發現，可以很容易偷竊或搶旁邊車輛副駕駛的包。

其實這位躺在車底的男子，也可能只是在修理自己的車，沒有不良企圖。但由於最近南加州各地治安不靖，民眾們草木皆兵，才會對該種狀況產生種種連想。

汽車 南加 羅蘭岡

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