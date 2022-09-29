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禁驅令明年初失效 洛縣仍擬保護租戶

編譯組／綜合報導
新冠疫情期間實施的禁驅令引發很多房東的不滿。（報系資料照片）
新冠疫情期間實施的禁驅令引發很多房東的不滿。（報系資料照片）

洛杉磯縣委會在新冠疫情之初大膽採取多項租客保護措施，雖然在房東的反彈下，禁驅令將於年底失效，但是最新消息是，縣委會正在考慮保護效力類似禁驅令的做法，使租戶權益在明年元旦之後還能獲得相當保障。不過，代表房東的Valley Industry & Commerce Association已然反對，認為縣委會的做法不顧房東生計。

縣委會27日以四票贊成、一票反對通過提案，要求縣委會人員在接下來幾個月內調查研究，禁驅令失效後，其他永久性租客輔助措施的可行性。這些方案包括房東不得在租客只欠繳一個月租金的情況下趕人出門，也將提供低收入租客法律諮詢與保障，並限制房東能夠詢問租客的問題。

同時，新規也包括為申請法院驅趕令設定金額門檻，積欠金額未達一定門檻，房東就不得申請驅逐令；但對於靠租金過活的房東，縣府也將提供輔助。並且，2024年之前，租金漲幅都不得超過3%。

在疫情期間聯手通過多項租客保障法案的縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）與蘇麗絲（Hilda Solis）強調，洛縣最新的統計已經發現無家可歸者增加了4%，如果沒有過去兩年半的租客保護措施，此一數字還會更高。

房東 租客 租金

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