房租太高 加大學生兼數職才能負擔

加州住房問題讓許多學生苦惱不已。（unsplash截圖）

在寸土寸金的加州，房屋供需嚴重失衡，房價相比中西部高出兩至三倍不等；條件不好的學生，更是需身兼數職才能負擔房租。

隨著加州九所大學分校陸續開學，長期存在的住房短缺問題也浮出水面，讓數千名學生陷入住房危機。根據統計，加州大學 系統在今年秋天就約有9400名學生因住房短缺，慘遭校內宿舍拒之門外。一些校園開始將兩人住房，改造成三人房作為暫緩之計。

加州大學董事會主席萊布（Richard Leib）和學生會主席奈爾斯(Alex Niles)表示，在未來供應住房問題會變成加大系統最迫切的需求。許多分校園區都位於全美地價最高的地區。然而校內目前有超過三分之一的大學生，也就是近 7萬8000名學生的平均家庭年收入低於4萬5000元。其中只有極少部分的人符合聯邦佩爾助學金（federal Pell Grants.）的資格。萊布並補充說，很多入學新生都有住房及三餐問題，校方有義務解決才能讓學生安心，就像聖塔芭芭拉加州大學去年在租房短缺時，為學生提供酒店房間。

聖克魯斯加州大學學生馬修．秦（Matthew Chin）也是深受租房問題苦惱的學生之一。在疫情漸緩後，對於校園住宿生活也曾懷抱種種憧憬的他，卻被昂貴的住宿費勸退，現在他只能在遠離校園的地區，每個月花700元租借車道，住在自購的拖車裡。

馬修．秦表示，在申請上大學後才發現校區周遭房租高達1200元。讓他在還沒找住處前，只能靠著睡袋勉強度日。不穩定的住房問題讓他在那段時間，時常因壓力大、心煩意亂，導致學業成績屢屢不及格。

除了馬修．秦之外，更有一個爾灣加大 的轉學生伊姆蒂亞茲 （Aimen Imtiaz）曾因誤信冒充地產經紀的人被騙取數百元的慘痛經歷。一位不願透露姓名的學生則表示，他曾一整年都住在車裡，並向校方求助，校方卻冷淡回應，要其睡沃爾瑪停車場。

馬修．秦表示，對於很多學生和他來說，沒有安全住房會產生很多焦慮和壓力，除了導致學業成績下降。在社交上，也會因沒有住房，在面對同儕提問時倍感壓力。

爾灣加大學生公寓執行理事特雷文 (Timothy Trevan) 表示，爾灣地區快速上漲的租金，推動對校園住房的需求，根據加大系統總校長的指示，校園住房的平均價格須比市場價值低30%。但因這些地段的公共交通缺乏，讓學生很難住在更負擔得起的地區。也讓黃金地段有更嚴格的要求。

大三學生高嘉麗 （Clari Gao）就因其租房經歷，開始幫助組織校園活動，希望倡導校方建造更多學生住房。高嘉麗提到，她在申請秋季實習時，曾花了八個月以上時間才找到一個住處。而在經過調查，有許多學生紛紛表示自己因壓力引發脫髮和噁心、害怕輟學等問題。

另一位就讀新聞學三年級的學生聖羅克（ Helena San Roque）表示，在找公寓的過程中，曾發現一些公寓需要年收入超過10萬元的擔保人，讓身為來自年收入低於1萬5千元單親家庭的她備感壓力。 許多學生表示，這套衡量標準太荒謬，也讓貧困學生族群被邊緣化。

而為了滿足飛漲的需求，加州大學校園也展開了大規模的建設熱潮。就在今年秋天，洛杉磯加大 （UCLA）就開設了兩座新公寓大樓，共提供3446 張床位，將校內外床位共擴充至2萬3000張床位。

而擁有第二大住房存量的聖地牙哥加州大學，計劃在未來幾年提供為期四年的住房保障，並正在著手建設三個新項目，將於2025年新增5300個床位。自2017年以來就陸續新增5000個床位的戴維斯加州大學正在擴建另一個站點，以便在2023年秋季為研究生和有家庭的學生提供1500個床位。

而一些校園在擴大校園面積時，頻遇障礙。聖塔芭芭拉加州大學一項名為「Dormzilla」的大型項目，就遭到強烈反對，該項目原定在建築中提供3500個床位。其中大部分房間沒有窗戶。一位因抗議而辭去校園諮詢職位的建築師表示，缺乏自然光和空氣可能會損害學生的身心健康。並批評該項目支持者在推動項目之前，未能公開審查這些問題。

目前該項目正在進行環境審查，需要獲得相關部門的批准才能重啟。