搶商機 萬聖+聖誕商品齊上市

南加市場聖誕節與萬聖節商品同時銷售。（記者啟鉻／攝影）

10月31日是一年一度的萬聖節 （Hallween），目前各大超市應景商品已擺滿貨架。不過，細心的顧客發現屬於12月25日的聖誕節 商品也推出銷售，較比往常提前月餘，出現兩大節日商品同時上架銷售。從價格看，萬聖節、聖誕節商品都稍有漲幅，有顧客表示，節日商品價格雖有調漲，但完全可以承受。

在沃爾瑪 超市、好市多、Albersons及（Target）標的百貨等超市，現在都有萬聖節商品上市，一同上架的還有聖誕節商品。有顧客表示，感覺今年購買聖誕節商品要早，先前在萬聖節商品中，還擺放聖誕節商品的時候不多。2021年這個時候，由於物流供應鏈發生問題，超市貨架上的節日商品供貨不及時，很多都是上一年的庫存。今年不同了，商家也等不及，早早進新貨上架銷售。

南加市場聖誕節與萬聖節商品同時銷售。（記者啟鉻／攝影）

在奇諾岡一家沃爾瑪超市，萬聖節商品擺滿貨架，非常充足，一些顧客正在挑選。一位西裔男性顧客表示，他準備購買約200多元的萬聖節商品，主要是為了孩子們。由於通貨膨脹原因，今年這方面支出要多些。他覺得價格還可以，各類款式與往年差別不大，完全可以承受。

內陸一家five Below超市，所有萬聖節商品價格均在五元左右。這些萬聖節商品產地，多來自中國生產。或者是東南亞國家，比如泰國、越南等。

對於聖誕節商品提前月餘上市，部分顧客還是多少有些意外，有些顧客還在猶豫是否晚些購買聖誕節商品，或許價格更便宜一些。業內專家建議，如果顧客希望購買喜歡的熱門遊戲系統或遊戲軟件，因為大家都希望購買，所以要儘早抓緊時機，提前下手；若購買一般的服裝衣物等，而且希望有好價格，還是選擇近聖誕節期間購買。有顧客在比較萬聖節與聖誕節商品價格時，認為聖誕節商品價格漲幅要稍高。或許人們對聖誕節裝飾氛圍更為看重一些。

全美零售聯盟負責人之一格爾德（Jonathan Gold）表示，2022年購物季已經提前開打。往常這個季節是自7月至11月，但現在各個零售商因為受到上一年物流運輸發生瓶頸影響，提前大約兩個多月就進貨，而且進貨後很快上架銷售，所以今年購物季大大提前。