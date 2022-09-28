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華人夏夜海釣 新手一竿雙魚

記者金維多╱新港灘報導
釣上來的石斑魚活靈活現。（記者金維多╱攝影）
釣上來的石斑魚活靈活現。（記者金維多╱攝影）

加州瀕臨太平洋，周邊海灘多，成為釣魚愛好者的聖地。橙縣新港灘市（Newport Beach）有一家名為Davey's Locker Sportfishing的商家提供租船海釣服務。炎炎夏日，趁著日落之際，華人踏上一場海釣之旅，體驗新手也能釣大魚的快感。

影音來源：記者金維多

出海前備好厚衣暈船藥

出發前做好各項準備。暈船藥對於第一次坐船出海的人必不可少，千萬不要挑戰自己的極限，否則有可能一路躺在船上。同時，加州的晝夜溫差大，尤其在海邊，出海前需要備上一件厚衣服，抵禦海風和海水的夾擊。對於一些新手來說，裝備都可以通過海釣服務公司租賃，當然，「海釣發燒友」另當別論，自有專業裝備。

水手們在準備魚餌，魷魚作為死餌，是釣石斑的「小能手」。（記者金維多╱攝影）
水手們在準備魚餌，魷魚作為死餌，是釣石斑的「小能手」。（記者金維多╱攝影）

這家公司的官網就可以預訂海釣時間，有半天、四分之三天、全天等時長選項。因為是夜釣，華人陳先生一家選擇了半天，總共出海六小時，價格每人65元。6點半到達新港灘的碼頭小店登記，因為加州釣魚必須釣魚證（Fishing License），需要帶上駕照或護照在現場買一張當日臨時釣魚證，價格15元。至於漁具，店裡可以租賃魚竿、購買魚鉤和鉛墜等，價格都在10元左右。

這次海釣收穫的鬼頭刀。（記者金維多╱攝影）
這次海釣收穫的鬼頭刀。（記者金維多╱攝影）

證件和工具準備妥當後，陳先生一家跟著眾人上船出海。每條船上有30至40人，船長召集大家參與「頭獎（Jackpot）」競猜，即賭自己是否能釣上整條船上最大的魚。之後，水手們幫助釣友綁線，裝魚鉤和鉛墜。每個人都有一個專用袋，準備裝自己釣上來的魚。同時，水手開始準備魚餌。魚餌分為活餌和死餌，適用釣不同的魚。死餌一般是魷魚，水手會切好放到船上供大家使用，比較適合釣石斑、石九公、比目魚等。

船員幫忙清理沙鱸魚。（記者金維多╱攝影）
船員幫忙清理沙鱸魚。（記者金維多╱攝影）

釣魚有訣竅 新手繳學費

船一直從日落時分開到天黑，海岸線依稀可見，終於到達了第一個海釣點。船長通過廣播下達開始海釣的指令，大家紛紛將魚線扔進水面。陳先生表示，自己第一次海釣，起初一直在「繳學費」。諾大的海面，自己把魚線扔進去就一直在那等著魚上鉤，可是看看海平面上也沒有魚。過了許久，船上接二連三有人釣上了石斑，陳先生隨即「取經」。老手們告訴陳先生，釣魚也是有方法的，把魚線扔下去之後，應該鬆開魚竿上的卷輪放線，讓鉛墜帶著魚鉤上的魚餌一直垂入海底，直到魚線不再拉長後，再收回卷輪兩圈，讓魚線繃直，這樣才能有機會釣上魚。陳先生恍然大悟，要是按照自己的釣法，恐怕空手而歸。

出海日落時分，美麗的海景，魚竿依次擺放在船上。（記者金維多╱攝影）
出海日落時分，美麗的海景，魚竿依次擺放在船上。（記者金維多╱攝影）

有了高人指點，陳先生一家信心倍增，逐漸找到了感覺，頻繁傳來魚兒上鉤的捷報，趕緊卯足了勁捲線。捲線也是個體力活，不僅要和魚兒鬥智鬥勇，還要迅速收線，否則魚很有可能脫鉤逃跑。尤其是一些大魚上鉤，沒有足夠的力氣還真的拉不動。船上的水手們看到魚兒上鉤也會幫忙收魚。加州法律規定，不足10吋的幼魚需要放生，保護海洋生態平衡。雖然有不少人收穫魚，但大部分都是幼魚，只能放生，期待下一條大魚的出現。

追隨大魚 收穫驚喜不斷

船上裝有魚群探測器，船長會追隨魚群，定時開船換位釣魚，釣手們一定要遵守船長的指令收線放線。大部分釣手都是新兵，加上海面風浪大，經常會出現繞線小插曲，釣友們的魚線糾纏後，水手們會幫忙解開。陳先生一家釣到後來愈發有了心得，竟然釣出了一竿雙魚的驚喜。奈何都是幼魚，最後僅收穫了一條滿10吋的石斑。雖然運氣不佳，但是這次體驗趣味無窮。

在返程之時，水手們幫忙清理魚，給上一兩元小費就好。釣友們也會紛紛拿著「漁穫」拍照。陳先生表示，這次大家釣到的石斑居多，當然也有幸運兒釣上了沙鱸、鬼頭刀。當一條大魚上鉤之時，大家甚是興奮，一起分享喜悅，這就是釣魚的魅力。

新港灘碼頭大家帶上漁具等待上船出海。（記者金維多╱攝影）
新港灘碼頭大家帶上漁具等待上船出海。（記者金維多╱攝影）

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