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民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略

編譯組／綜合報導
加州州長紐森（左）日前在德州呼籲徹底改革民主黨戰略。（ABC 7）
加州州長紐森（左）日前在德州呼籲徹底改革民主黨戰略。（ABC 7）

來自國會山莊的觀察，加州州長紐森（Gavin Newsom）近來點名紅州高談闊論並強烈批評，一直保持在全國的能見度，且名列包括副總統賀錦麗在內的民主黨七人角逐總統大位觀察名單中。但是紐森近日在德州再度被問到統是否有意參選總統時，仍表示無意願。 　　

加州州長紐森24日在德州奧斯汀舉行的德州論壇慶典上發表談話，呼籲徹底改革民主黨戰略，稱民主黨正被共和黨人「壓垮」，部分原因是他們過於膽小，經常被迫處於防守地位，而共和黨人則「以幻想佔主導地位」。

ABC 7電視台報導，當天的談話，是在共和黨德州州長艾伯特（Greg Abbott）領地上進行，紐森謹慎的讚揚現任黨派領導人，總統拜登（Joe Biden）和眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

他說，過去可能對該黨奏效的咒語，如歐巴馬（Michele Obama）名言「當它們變低時，我們變高」，如今並不奏效，因「那不是我們現在所處的時刻。」

紐森說，「民主黨需做更多的事。」

除了目前正競選連任的選情對紐森而言並無壓力外，外界對其頻頻走訪外州的舉動，認為是佈局未來的總統大選，然他一再否認此想法。當被問及是否考慮在2024年或2028年競選總統時，紐森稱「不，不會發生。」

紐森說，拜登總統上任的頭兩年，是「關於實質和政策的大師課」，但後來他說，單靠良好的治理並不足以贏得選舉，「否則拜登將贏得75%支持」。根據美聯社NORC公共事務研究中心最新民調，約53%美國成年人不贊成拜登。

「他們錯過一個更重要的範疇，即領導力不是由具有正式權威人定義的，而是由每天都有道德權威者而定義」他說。

儘管外界認為紐森的侵略性的活動恐幫助競選連任的艾伯特選情，但德州民主黨人似乎還是歡迎紐森。而德州共和黨並未回應相關評論。

紐森 德州 民主黨

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