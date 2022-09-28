民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略

加州州長紐森（左）日前在德州呼籲徹底改革民主黨戰略。（ABC 7）

來自國會山莊的觀察，加州州長紐森 （Gavin Newsom）近來點名紅州高談闊論並強烈批評，一直保持在全國的能見度，且名列包括副總統賀錦麗在內的民主黨 七人角逐總統大位觀察名單中。但是紐森近日在德州 再度被問到統是否有意參選總統時，仍表示無意願。

加州州長紐森24日在德州奧斯汀舉行的德州論壇慶典上發表談話，呼籲徹底改革民主黨戰略，稱民主黨正被共和黨人「壓垮」，部分原因是他們過於膽小，經常被迫處於防守地位，而共和黨人則「以幻想佔主導地位」。

ABC 7電視台報導，當天的談話，是在共和黨德州州長艾伯特（Greg Abbott）領地上進行，紐森謹慎的讚揚現任黨派領導人，總統拜登（Joe Biden）和眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

他說，過去可能對該黨奏效的咒語，如歐巴馬（Michele Obama）名言「當它們變低時，我們變高」，如今並不奏效，因「那不是我們現在所處的時刻。」

紐森說，「民主黨需做更多的事。」

除了目前正競選連任的選情對紐森而言並無壓力外，外界對其頻頻走訪外州的舉動，認為是佈局未來的總統大選，然他一再否認此想法。當被問及是否考慮在2024年或2028年競選總統時，紐森稱「不，不會發生。」

紐森說，拜登總統上任的頭兩年，是「關於實質和政策的大師課」，但後來他說，單靠良好的治理並不足以贏得選舉，「否則拜登將贏得75%支持」。根據美聯社NORC公共事務研究中心最新民調，約53%美國成年人不贊成拜登。

「他們錯過一個更重要的範疇，即領導力不是由具有正式權威人定義的，而是由每天都有道德權威者而定義」他說。

儘管外界認為紐森的侵略性的活動恐幫助競選連任的艾伯特選情，但德州民主黨人似乎還是歡迎紐森。而德州共和黨並未回應相關評論。