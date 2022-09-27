全美首創 加州將設槍枝暴力防制部門

加州雖有美國最嚴格的槍枝法律，2020年仍有3000多人死於槍枝暴力。（美聯社）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布，加州很快就會成立美國第一個槍枝暴力防制部門，將與多個單位合作處理日益嚴重的槍枝暴力事件。

在多位政治領導人和多位母親的陪同下，邦塔日前在防範暴力組織United Playaz位於舊金山 Howard Street的辦公大樓外說：「我們正處於美國一場危機中，這場危機需要的不僅是想法和祈禱，它需要我們立即採取行動，這正是我們現在正在做的事。」

加州檢察長邦塔（中）宣布，將成立美國第一個槍枝暴力防制部門。（新聞影片截圖）

邦塔表示，這個槍枝暴力防制辦公室將與聯邦、州和地方政府合作，推動研究和數據收集，支援美國司法部減少槍枝暴力的工作，並對包括危機預防和槍枝供應等眾多因素進行研究，來減少槍枝暴力。

研究報指出，槍枝暴力目前仍然是美國兒童死亡的主要原因。推動槍枝安全立法的非牟利組織吉佛茲法律中心（Giffords Law Center）常務董事克蒂勒塔（Laura Cutilletta）表示，儘管加州有美國最嚴格的槍枝法律，但2020年仍有3449人死於槍枝暴力。克蒂勒塔2011年曾被人開槍擊 中頭部。

United Playaz創辦人柯普茲（Rudy Corpuz Jr.）表示，他曾在記者會現場附近被槍擊。他說：「我曾在離這裡只有三個街口遠的九街被人槍擊。只有社區共同合作，才能拯救社區。」

防範暴力組織Mothers-in-Charge加州分部領導人史考特（Mattie Scott）說：「疫情癱瘓了我們，讓暴力危機失控。」

史考特最小的兒子1996年在他居住的舊金山社區中，因為阻止一場畢業派對上的紛爭被槍殺，當時他才24歲，而且有兩名年幼的孩子。

史考特手持她已故兒子的照片感嘆說：「每次我聽到有母親失去兒子，或有人失去母親時，我的靈魂就會顫抖。」

邦塔妻子加州眾議員米婭‧邦塔（Mia Bonta）強調她致力制定立法，以結束加州的槍枝暴力。她稱槍枝暴力問題是「公共健康危機」（public health crisis），光是今年全美就發生了300多起大規模槍擊事件。

米婭‧邦塔說：「每一場悲劇都讓我感到沉重。到底要死多少人我們才能真正採取行動？」

成立槍枝暴力防制辦公室的AB2253 法案是米婭‧邦塔在今年稍早時提出的。她說：「我在此要感謝檢察長，也是我的人生夥伴支持成立這個辦公室，我期待今後的合作。」

Moms Demand Action志工桑契納（Clare Senchyna）注意到，記者會現場後方的壁畫上戴著巨人隊球帽的男子正是她的兒子卡米羅（Camilo）。

2016年，26歲的卡米羅在慶祝完他從護理學校畢業後，在回家的路上被一個陌生人開槍打死。桑契納說：「他的志願是到消防部門工作。」