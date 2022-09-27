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洛縣華人城市遊民數量爆增

記者王若然／洛杉磯報導
在過去五年，洛縣為遊民提供的永久住處超過8萬4000個。（洛杉磯無家者服務管理局）
在過去五年，洛縣為遊民提供的永久住處超過8萬4000個。（洛杉磯無家者服務管理局）

洛杉磯縣近日公布了最新遊民數量統計結果，洛縣2022年遊民人口比2020年增長4.1%（2021年因疫情沒有統計），增速放緩。然而仔細查看洛縣各個城市遊民人口增長情況，大多數華人聚集城市遊民數量都有所增加，部分城市遊民數量甚至暴增十倍。

根據洛杉磯無家者服務管理局（LAHSA）發布的統計結果，洛縣城市中，鑽石吧（Diamond Bar）2022年有遊民40人，2020年僅有四人。兩年間暴漲十倍。

阿罕布拉市（Alhambra）2020年有遊民46人，2022年增長一倍多，有90人。亞凱迪亞市（Arcadia）2020年有106名遊民，2022年增加至174人。蒙特利公園市（Monterey Park）兩年間遊民數量增長近兩倍，由2020年的37人增加至101人。喜瑞都市（Cerritos）遊民數量兩年間增長一倍多，由2020年的46人增長至101人。南巴沙迪那（South Pasadena）兩年間遊民數量從15人增長至50人。

其他華人城市中，表現較好的有聖瑪利諾（San Marino），2020年、2022年兩年連續零遊民。

聖蓋博市（San Gabriel）遊民數量則下降，從2020年的11人至2022年的10人。托倫斯（Torrance）遊民數量由332下降至306。

有些華人城市遊民則只是少量增長，包括羅斯密（Rosemead）由79人漲至83人，天普市由17人漲至19人。核桃市2020年遊民數量為零，2022年為五人。

此外洛縣屬地哈仙達岡（hacienda Heights）、羅蘭岡，2022年分別有174和55名遊民。因2020年數據缺乏，無法做比較。

巴沙迪那市（Pasadena）有獨立的遊民管理局，進行統計後發現，遊民數量由2020年的527人下降至512人。

隸屬洛杉磯市的華埠（Chinatwon）遊民數量則多得驚人，在華埠這片不大的區域中，竟有273名遊民。

近兩年受疫情影響，很多人喪失工作，淪為遊民，政府雖然有「門鑰匙計畫」等為遊民提供住處，如過去五年，洛縣為遊民提供永久住處超過8萬4000個。但這些仍無法阻止遊民數量上漲。2022年，整個洛縣遊民人口約6.9萬人，該數字在2020年為6.6萬人，上升4.1%。不過與2018至2020年間的25.9%的增長幅度相比，放緩很多。

雖然洛縣整體遊民增長放緩，不過有民眾反映在大街上能看到的遊民數量明顯增多。對此，洛縣官員解釋到，在新冠大流行初期，為保護無家者的健康，暫停了很多街道營地的清掃工作，使得遊民營地面積擴大。

遊民數量變化一覽。（記者王若然／製表）
遊民數量變化一覽。（記者王若然／製表）

遊民 洛縣 洛杉磯

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