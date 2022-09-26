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加州期中選舉公投案：「31號」調味菸草可否販售

記者丁曙／綜合報導
阿罕布拉學區舉辦「電子菸危害大」講座，展示從校園搜出的電子菸，有各種形狀和尺寸，外表看似閃存盤、可樂罐、手飾圈、電子筆、打火機、電插頭等，迷惑家長。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉學區舉辦「電子菸危害大」講座，展示從校園搜出的電子菸，有各種形狀和尺寸，外表看似閃存盤、可樂罐、手飾圈、電子筆、打火機、電插頭等，迷惑家長。（記者丁曙／攝影）

31號公投案「贊成或反對禁止調味菸草產品」（Yes or No to Banning Flavored Tobacco Products）很特別，加州府會在2020年通過一項新法律，禁止在商店和自動販賣機銷售調味菸草產品，包括糖果味的電子菸或薄荷菸。但是，這條新法尚未生效，在大菸草公司資助下推出了公投案，必須多數選民批准，這項加州新法才能生效。

2020年由民主黨控制的加州府會推出一項法律，禁止在商店銷售某些調味菸草產品，包括味道像棉花糖、蜂蜜、芒果、薄荷醇香味的菸草，以及電子菸、電子菸盒和咀嚼菸草等。該法律旨在使調味菸草遠離兒童和青少年。如果31號公投案通過，加州該項禁售調味菸草產品的新法律將生效，加油站、雜貨店、自動販賣機和其他菸草零售商，都不再出售調味菸草產品。

支持派表示，孩子們被甜味菸草所迷惑，可能導致終身上癮。反對派表示，使用調味菸草製品的成年人，因此可能非法購買調味菸草製品，奪走當地企業的收入。

財務評估顯示，該公投案對加州預算有影響，如果調味菸草禁令生效，每年將損失數千萬至1億元的稅收。

某些商業公司出資推出公投案，挑戰加州府議會立法，受到社會和地方政府極大重視，演變為健康和金錢的較量。目前加州已有130多個城市和社區，禁止在當地銷售調味電子菸。這些地方法律強調了公眾對停止銷售調味菸草產品的強烈支持，並呼籲選民在11月投票支持相同目標的全州法律。加州民主黨亦宣布支持31號公投案，禁售某些調味菸草產品。

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