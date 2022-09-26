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加州期中選舉公投案：「30號」抽富豪稅助電動車

記者丁曙／綜合報導
30號公投案倡導環保鼓勵民眾換購電動車。（Getty Images）
30號公投案倡導環保鼓勵民眾換購電動車。（Getty Images）

30號公投案「對富豪加稅推廣電動車」（Income Tax on Millionaires for Electric Cars），又名「對收入超過200萬元的富豪加稅，為減少溫室氣體排放計畫提供資金」，每年可徵收35億至50億元稅金；這筆錢大部分用於增加「零排放」電動車（Electric Cars），並保持空氣的清潔，其餘部分將用於管理森林野火。

2021年加州所得稅收入超過1300億元，其中大部分資金進入加州「普通基金」（General Fund），主要用於公校教育經費和醫療保健等州政府提供的服務。

如果30號公投案通過，對年收入超過200萬元的人們，每一元額外徵收1.75%的稅，這個稅收款的資金放入一個特別基金，與「普通基金」分開。

為了對超過200萬元的個人收入增加稅收，用於減少溫室氣體排放的計畫，公投案倡議，將個人收入和已婚夫婦的收入超過200萬元的所得稅率增加1.75%，並將新的稅款收入分配如下：(1) 零排放汽車購買的退稅和其他激勵措施為45%，零排放車輛充電站為35%，至少有一半的資金用於低收入家庭和社區；(2) 20%用於野火預防和撲滅計畫，優先考慮僱用和培訓消防員。需要對計畫和支出進行審計。

支持派人士表示：汽車和其他交通工具排放的溫室氣體是造成氣候變化的最大因素，現在需要採取行動。森林野火情況越來越糟，政府需要更多資金來管理。

反對派人士表示：如果加州提高所得稅，高收入者可能都離開本州。如果這些新專案真的很重要，應該用普通基金來支付，而不是開徵新稅種。

立法分析師和財務總監對州和地方政府財政影響的估計：州年度稅收增加30億到45億元，這筆額外收入用於支持零排放車輛計畫和野火防範等相關活動。從其他資金來源支付加州行政成本的可能增加，每年可能達到數千萬元至數億元。加州和地方交通收入，在最初幾年每年淨減少數千萬元，幾年後增長到每年數億元。

30號由網約車公司Lyft資助、勞工和環保團體聯手提出，擬向富人增收所得稅率，用作預防山火項目，以及鼓勵人們轉買電動車得以減低溫室氣體排放。該提案得到加州民主黨官方支持。

然而，加州州長紐森在將公開的競選影片呼籲選民，反對30號公投案，因為該案號稱對富人加稅以協助一般人換購電動車，但事實上卻是由「一家公司」所主導，得利的也是「這家公司」。

加州州長紐森反對30號公投案。（No on 30競選活動提供）
加州州長紐森反對30號公投案。（No on 30競選活動提供）

加州 電動車 公投

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