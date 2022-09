加州期中選舉公投案：「28號」資助美術音樂教育

聖瑪利諾學區漢廷頓初中音樂課程教學。(記者丁曙/攝影)

加州政府每年必須撥出大約40%的稅收用作公立學校 的教育 經費,但是,州政府並沒有提供專項經費用於公立學校的美術和音樂教育。聖蓋博谷亞裔生比例較高的學區,普遍支持政府撥款資助美術和音樂教育。

28號公投 案「資助美術和音樂教育」(Funding Arts and Music Education),為所有 K-12 公立學校(包括特許學校)的藝術和音樂教育提供額外資金,每年從州普通基金中撥款相當於公立學校所需州和地方資金的1%,將更大比例資金分配給服務更多經濟困難學生的學校。擁有500名或更多學生的學校,必須將至少80%的資金用於聘用教師,其餘資金用於培訓、用品和教育合作夥伴關係。但需要審計並將管理成本限制在資金的1%。 據無黨派加州議會辦公室(LAO)分析,從2023-24年開始,學校藝術教育的支出,可能每年增加8億至10億元。

如果28號公投案獲得通過:州政府必須留出部分收入,資助K-12公立學校的美術和音樂教育。所有學校都會為每位學生獲得一些資助。 為許多低收入學生服務的學校將獲得 更多資金。資金將允許學校雇用新的工 作人員,並支付訓練和用品開支。

阿罕布拉學區樂儀隊2009年入選玫瑰花車遊行彩排吹奏銅管樂器名曲。(記者丁曙/攝影)

支持28號公投案的人士表示:美術和音樂教育可以改善學生的個人和學術生涯,但目前只有五分之一的學校 , 設有專職教師負責美術課程。

反對28號案的人士表示:28號案會限制可用於其他開支的州政府資金。

由民間團體「加州人支持公校藝術及音樂教育」(Californians for Arts and Music Education in Public Schools)提出的28號公投案,涉及公校藝術和音樂課程,要求州議會撥出公校撥款中1%作音樂和藝術教育計劃。

聖蓋博谷地區亞裔生比例高的學校,師生家長普遍支持28號案,為公立學校的藝術和音樂教育提供額外資金。

聖瑪利諾學區(San Marino USD)漢庭頓初中音樂課程教學,歷史久、水準高,學習音樂的孩子們陶冶情操,與學習文化課程相得益彰。

加州民主黨官方立場:支持28號公投案。