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加州期中選舉公投案：「28號」資助美術音樂教育

記者丁曙／綜合報導
聖瑪利諾學區漢廷頓初中音樂課程教學。（記者丁曙／攝影）
聖瑪利諾學區漢廷頓初中音樂課程教學。（記者丁曙／攝影）

加州政府每年必須撥出大約40%的稅收用作公立學校教育經費，但是，州政府並沒有提供專項經費用於公立學校的美術和音樂教育。聖蓋博谷亞裔生比例較高的學區，普遍支持政府撥款資助美術和音樂教育。

28號公投案「資助美術和音樂教育」（Funding Arts and Music Education），為所有 K-12 公立學校（包括特許學校）的藝術和音樂教育提供額外資金，每年從州普通基金中撥款相當於公立學校所需州和地方資金的1%，將更大比例資金分配給服務更多經濟困難學生的學校。擁有500名或更多學生的學校，必須將至少80%的資金用於聘用教師，其餘資金用於培訓、用品和教育合作夥伴關係。但需要審計並將管理成本限制在資金的1%。 據無黨派加州議會辦公室（LAO）分析，從2023-24年開始，學校藝術教育的支出，可能每年增加8億至10億元。

如果28號公投案獲得通過：州政府必須留出部分收入，資助K-12公立學校的美術和音樂教育。所有學校都會為每位學生獲得一些資助。 為許多低收入學生服務的學校將獲得 更多資金。資金將允許學校雇用新的工 作人員，並支付訓練和用品開支。

阿罕布拉學區樂儀隊2009年入選玫瑰花車遊行彩排吹奏銅管樂器名曲。（記者丁曙／攝...
阿罕布拉學區樂儀隊2009年入選玫瑰花車遊行彩排吹奏銅管樂器名曲。（記者丁曙／攝影）

支持28號公投案的人士表示：美術和音樂教育可以改善學生的個人和學術生涯，但目前只有五分之一的學校 , 設有專職教師負責美術課程。

反對28號案的人士表示：28號案會限制可用於其他開支的州政府資金。

由民間團體「加州人支持公校藝術及音樂教育」（Californians for Arts and Music Education in Public Schools）提出的28號公投案，涉及公校藝術和音樂課程，要求州議會撥出公校撥款中1%作音樂和藝術教育計劃。

聖蓋博谷地區亞裔生比例高的學校，師生家長普遍支持28號案，為公立學校的藝術和音樂教育提供額外資金。

聖瑪利諾學區（San Marino USD）漢庭頓初中音樂課程教學，歷史久、水準高，學習音樂的孩子們陶冶情操，與學習文化課程相得益彰。

加州民主黨官方立場：支持28號公投案。

教育 公立學校 公投

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