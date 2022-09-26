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加州期中選舉公投案：「27號」允許線上體育博彩

記者丁曙／綜合報導
線上運動博彩投注。（Getty Images）
線上運動博彩投注。（Getty Images）

美國最高法院裁定，各州可以自行決定是否將體育博彩合法化。在加州，目前體育博彩在任何地方都是非法的，包括原住民部落土地。因此，加州需要全民公投修法，確認體育博彩在原住民部落經營的合法性。

27號公投案「允許線上和移動體育博彩」（Allows Online And Mobile Sports Wagering） ，倡議將目前被禁止的21歲及以上人士的在線和移動體育博彩合法化。只有聯邦認可的印第安部落，和與他們簽訂合同的符合條件的企業，才能提供此類投注。投注者必須在加州，而不是位於印第安人部落的土地上。

對於體育博彩收入和許可費開徵10%稅收，將稅收和許可費收入首先用於監管成本，然後將剩餘部分的85%用於無家可歸（Homelessness）住房建設，這筆額外資金用於解決加州的無家可歸和精神健康問題。 其次，15%提供給未參與體育博彩的部落用作發展經費。

27號公投案得到DraftKings等大型在線體育博彩公司的支持，並將通過允許在該州進行在線體育博彩來創造更大的新市場。該案將要求與加州部落合作，指定如何使用稅收，監管線上體育博彩並保護賭客，終結非法線上賭博業務。

第27號公投案的政治競選廣告截圖，該公投案將允許加州的體育博彩在線進行，正反兩派...
第27號公投案的政治競選廣告截圖，該公投案將允許加州的體育博彩在線進行，正反兩派人馬叫陣。（照片由 Yes on 27 和No on 27 提供）

但反對派表示：大型州外博彩公司將從加州人身上斂財，並將小型企業擋在市場之外。其次，線上體育博彩會使賭博更容易參與，導致更多人沉迷於賭博。27號公投案打著解決無家可歸問題的幌子作用為營銷手段，試圖掩飾在線體育博彩賭博的實質，也不可能幫助解決無家可歸者的問題。

立法分析師和財務總監對加州和地方政府的財政影響評估：來自線上體育博彩相關稅收、許可費和罰款的收入增加，每年可能達到數億元。但另一面，監管線上體育博彩，每年可能需要花費政府幾千萬元成本。

今年加州期中選舉的26號和27號公投案都要修改加州憲法，讓體育博彩在加州合法化，兩者均僅限聯邦認可的原住民部落經營體育博彩，但重點是人們如何下注。26號公投案是讓賭客在四縣原住民土地上的私營跑馬場下注賭博，一成稅收用於執行賭博法例和戒毒計劃，獲部份原住民部落支持。27號公投案則允許人們用手機下注，扣除監管成本後，85%和15%稅收分別用於無家者支援項目和非經營賭博的原住民部落，獲博彩公司支持。如果兩者均獲通過，得票最高者將成為州法。

加州民主黨的官方立場：反對27號公投案。但對26號公投案「授權新型賭博」持中立態度。

加州體育賭博合法化的投票攤牌，已經是該州歷史上最昂貴的一個公投案，各方準備好超過4億元的競選捐款，引發令人眼花繚亂的競選廣告。

加州 公投 原住民

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