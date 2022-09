加州期中選舉公投案：「27號」允許線上體育博彩

線上運動博彩投注。(Getty Images)

美國最高法院裁定,各州可以自行決定是否將體育博彩合法化。在加州 ,目前體育博彩在任何地方都是非法的,包括原住民 部落土地。因此,加州需要全民公投 修法,確認體育博彩在原住民部落經營的合法性。

27號公投案「允許線上和移動體育博彩」(Allows Online And Mobile Sports Wagering) ,倡議將目前被禁止的21歲及以上人士的在線和移動體育博彩合法化。只有聯邦認可的印第安部落,和與他們簽訂合同的符合條件的企業,才能提供此類投注。投注者必須在加州,而不是位於印第安人部落的土地上。

對於體育博彩收入和許可費開徵10%稅收,將稅收和許可費收入首先用於監管成本,然後將剩餘部分的85%用於無家可歸(Homelessness)住房建設,這筆額外資金用於解決加州的無家可歸和精神健康問題。 其次,15%提供給未參與體育博彩的部落用作發展經費。

27號公投案得到DraftKings等大型在線體育博彩公司的支持,並將通過允許在該州進行在線體育博彩來創造更大的新市場。該案將要求與加州部落合作,指定如何使用稅收,監管線上體育博彩並保護賭客,終結非法線上賭博業務。

第27號公投案的政治競選廣告截圖,該公投案將允許加州的體育博彩在線進行,正反兩派人馬叫陣。(照片由 Yes on 27 和No on 27 提供)

但反對派表示:大型州外博彩公司將從加州人身上斂財,並將小型企業擋在市場之外。其次,線上體育博彩會使賭博更容易參與,導致更多人沉迷於賭博。27號公投案打著解決無家可歸問題的幌子作用為營銷手段,試圖掩飾在線體育博彩賭博的實質,也不可能幫助解決無家可歸者的問題。

立法分析師和財務總監對加州和地方政府的財政影響評估:來自線上體育博彩相關稅收、許可費和罰款的收入增加,每年可能達到數億元。但另一面,監管線上體育博彩,每年可能需要花費政府幾千萬元成本。

今年加州期中選舉的26號和27號公投案都要修改加州憲法,讓體育博彩在加州合法化,兩者均僅限聯邦認可的原住民部落經營體育博彩,但重點是人們如何下注。26號公投案是讓賭客在四縣原住民土地上的私營跑馬場下注賭博,一成稅收用於執行賭博法例和戒毒計劃,獲部份原住民部落支持。27號公投案則允許人們用手機下注,扣除監管成本後,85%和15%稅收分別用於無家者支援項目和非經營賭博的原住民部落,獲博彩公司支持。如果兩者均獲通過,得票最高者將成為州法。

加州民主黨的官方立場:反對27號公投案。但對26號公投案「授權新型賭博」持中立態度。

加州體育賭博合法化的投票攤牌,已經是該州歷史上最昂貴的一個公投案,各方準備好超過4億元的競選捐款,引發令人眼花繚亂的競選廣告。