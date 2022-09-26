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加州期中選舉公投案：「26號」開放部落新型賭博

記者丁曙／綜合報導
Proposition 26要求公投授權，在原住民部落開放新型賭博包括輪盤賭。 (Getty Images)
Proposition 26要求公投授權，在原住民部落開放新型賭博包括輪盤賭。 (Getty Images)

第26號公投案（Proposition 26），要求允許在聯邦認可的美洲原住民部落（Native American tribes）的保留區土地上，開設輪盤賭、骰子遊戲和體育博彩等賭博形式，但須遵守州長協商並經立法機關批准的契約。

加州目前沒有體育博彩，讓民眾下注比賽賽果。該公投案僅允許21歲或以上的人們，在加州部落賭場 (tribal casino)和四個指定縣的私人經營的賽馬場，進行現場體育投注，並頒發獎金給贏家。對賽馬場的體育博彩利潤徵收10%的稅收；將部分收入用於執法和賭博相關問題。禁止向21歲以下的人推銷體育博彩。授權部落賭場對非法實施體育博彩的合法賭場提出法律控訴。

立法分析師和財務總監針對該公投案對州和地方政府財政影響的估計是，加州稅收增加每年可能達數千萬元，這些錢來自提供體育博彩的設施支付的款項，以及該措施授權的民事處罰。這些收入的一部分將反映其他現有州和地方收入的轉變。

但另一方面，加州政府監管賭場的成本也在增加，這些成本的一部分或全部，將被增加的收入或對加州的補償所抵消。執行某些博彩法相關的加州執法成本也會增加，但每年不太可能超過數百萬元。

對於在原住民部落開設新型賭場，社區意見分為支持、反對、中立三種，加州民主黨（The California Democratic Party）持中立態度，尊重多數選民意見；加州共和黨尚未表明立場。

加州 公投 原住民

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