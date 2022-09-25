新冠酒店Grand Hotel 遊民組織盼成永久屋

無家可歸倡議者23日呼籲洛市領導者，購買在新冠肺炎疫情期間，作為緊急避難所的洛市酒店L.A. Grand Hotel。（ABC 7）

洛杉磯 時報報導，無家可歸倡議者23日呼籲洛市領導者，購買在新冠肺炎疫情 期間，作為緊急避難所的洛市酒店L.A. Grand Hotel ，將其改造成永久住房。

這家位於洛杉磯市中心Figueroa和第三街，是洛市最大的避難所，屬於該市Roomkey計畫之一。該計畫是2020年春季啟動的聯邦政府資助計畫，允許縣市替醫療脆弱無家可歸者，在疫情期間提供緊急避難所，最終成為洛杉磯無家可歸者臨時住房。

隨著Roomkey計畫在洛杉磯結束，目前只剩下四個地點。根據洛縣 遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority），官員計畫明年1月31日前，將所有人從提供482間客房的L.A. Grand酒店遷出。

Roomkey計畫的現任和前任居民及無家可歸倡議者，要求市府確保住在裡面的所有人，都能找到永久住所。

53歲的李維拉（Tanya Rivera）說，她原訂上周搬出酒店，但最終提前回到街頭，因她有醫療緊急情況，且離開酒店超過48小時，此舉違反規定。

坐在輪椅上，罹患脊髓病的她說，她收到住房券（housing voucher），但在複雜的系統中遇到麻煩。而優惠券將於11月底到期。

非營利組織Ground Game L.A.聯合創始人貝內特（Ashley Bennett）表示，無家可歸居民和無家可歸倡議者聯盟23日向洛市市議員梁家訓（Kevin de León）提出要求，希望他們購買這家13層樓的酒店。她說，聯盟尚不知該酒店成本。

代表洛杉磯市中心的梁家訓對此想法持懷疑態度，稱他專注於「現實的解決方案」。其發言人布朗（Pete Brown）說，城市無家可歸者委員會每周都會收到有關逐步清空洛杉磯大酒店報告。

洛縣遊民服務局發言人查普曼（Ahmad Champman）說，「我們已協助4400多名參與Roomkey計畫者，終結他們無家可歸狀態。我們將繼續使用這些成功方式，盡可能將該計畫參與者得到永久住房。」