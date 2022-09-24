失車尋回 遭暴力駕駛慘不忍睹 華人車行損失慘重

車子被暴力駕駛過。（圖：Apollo Auto車行提供）

艾爾蒙地市（El Monte）華人車行Apollo Auto，8月遭一名西裔假借試車為由，將一輛野馬車盜走。這輛白色野馬車，車況很好，價值約3萬多元。近日，車行負責人傑森透露，這輛車終於被找到，但車子已經被折磨的不成樣子，「快開爛了。」而車內盡是偷來的ID、銀行卡，可以說是一個盜竊犯生活的寫照。

這輛白色野馬車是8月23日被盜走，警察 是在9月初找到。車子被盜時狀況很好，經過升級改裝，外觀很漂亮。傑森說，警察在拉朋地（La Puente）的一條荒路上找到車子。車子短短幾天內被開了2000多哩，平均一天能開300-400哩。傑森說，車子很明顯被暴力駕駛過，「都快開爛了。」「車架和底盤可能已經不行了。可能隨時會報廢的。」

傑森說，可能嫌犯去飆車，車子兩個輪胎被換過，車子的催化轉換器也不見了。

車子被找回後，裡面並塞滿了雜物，不過這些東西明顯是嫌犯偷來的。並有不同人的銀行卡、駕照 、IRS文件、畢業證書、電子產品、銀行帳單，還有Motel 6的房卡、鞋子、衣服，還有電動滑板車。後車廂還有一些繩子、電線等東西。

傑森說，警方只找到車子，沒有抓到人，他估計是嫌犯故意將車遺棄。目前車子已經拉去修理廠定修，估計要花好幾萬才能修復。他說，事先有心理準備，一般被盜車子都能找回，只不過車況會很差。這次車子被找回來比他預期慢了點，他感覺抓到人的可能性不高，警察似乎也像是已經完成任務。

Apollo Auto車行8月23日來了一名西裔男子假裝試車，當時他上車後，不等陪駕的工作人員上車，就一腳踩油門將車開走。旁邊的華裔店員險些被拖拽，當時車行的監控清晰地記錄下了一切。這名西裔登記用的駕照和其他文件，後經證實均為假的。這名男子高高瘦瘦，他的手臂和脖子都有紋身，看起來像黑幫成員。作案時沒有戴口罩或做任何遮擋，十分囂張。