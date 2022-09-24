中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量「潤」入南加州 ，各種快速移民 申請數量驟增。南加州部分華人不約而同表示，近期忙於接待來自大陸的親戚和友人，這些當年最堅決的「不移民美國」友人紛紛到來，並希望迅速扎根，跌破他們的眼鏡。

今年以來，中美兩地的華人社群上突然出現一個新詞「潤」，很多人後來才知道是英文「RUN」的中文翻譯。

早年返中 大有作為

家住聖迪瑪斯的張氏夫婦指出，他們正籌畫晚宴，準備這個周末迎接來自中國大陸的老朋友一家。張先生表示，他和這位大陸的老朋友認識超過30年，兩人都是80年代中期來美的第一波大陸移民，「說真的那個時候沒有點家庭背景或自己沒有點本事，真的無法自費來美」，張先生說，在美國生活幾年後，兩人都先後獲得綠卡，之後先後歸化成為美國公民。但之後，兩人選擇不同的道路，張先生和太太選擇留在美國，老朋友選擇回到中國。

張先生介紹，他的老朋友當年義無反顧回中國的主要原因是覺得中國大有作為。過去20年，這位老朋友馳騁在中國的電影 電視圈，當導演、做製片，創辦電影藝術學校，培養中國影視表演人才，不僅專業和興趣發揮得淋漓盡致，錢也賺得滿盆滿缽。

所以張先生前些天突然接到這位老朋友微信，說本周就帶著老婆孩子全家來美時，深感吃驚。老友告訴張先生，已賣掉北京和上海的房子，已買下德州休士頓的房子，這回是途經洛杉磯直接移居休士頓，「下定決心不走了」。

老友又說，「這麽多年，我們也從來沒有想到過會離開中國；但現在我們全力以赴，爭取在兒子21歲生日前，用最快速度移民美國」。

紅色吃香 也感不安

這些天正在洛杉磯馬不停蹄找律師幫忙準備全家移民美國的KK，因為來自表演世家，自己演技精湛，歷經不同年代，始終被政府認定為經過驗證的紅色表演藝術家，畢業後在中國電影電視界活躍近30年，「哪怕是在大家都蜂擁出國的時候，我和太太真是想到都沒有想過」。KK說，疫情前，他和太太將孩子送來美國留學，當時的想法只是讓孩子來美國開眼界，將來回到中國大展宏圖，全家幾代的演藝根基和舞臺都在中國，幹嘛要移民美國？想都沒有想過。

但短短兩年，KK和家人移民美國的緊迫感愈來愈強。太太今年初來美看望兒子之後，最終決定全家要馬上行動，為了趕在年底兒子21歲生日之前，尋找最快方法移民，以便全家的移民節奏可以同

KK表示，放棄幾十年打下的演藝基礎和觀眾和人脈，不傷腦筋是假的，而且美國市場也是未知，但不希望重蹈半個多世紀之前老祖宗的覆轍，還是決定走為上計。

南加州地區移民律師郝琦表示，近期來自中國大陸的移民申請案，確實很大幅度升高，包括傑出人才、區域中心投資移民、直投投資移民、跨國公司經理人員，甚至宗教迫害等類別的申請案，看到了美中關係交惡以來的高峰數字。而與這些年來中國移民潮不同，新的一波移民中很多人都是這些年在中國生活得很好的人，就是因為在中國擁有優渥的生活和賺錢機會，這些人可稱是中國的堅守者。之前很多人並是將太太和孩子送來美國，自己留在中國掙錢，但現在因為外資企業大量縮減，停工停產，還有很多人不願忍受疫情被關和行動受限，決定放棄最後的堅守。

父母同來 安度晚年

「我本來決定讀完書找工作轉變身分，但兩國關係讓我決定用最快方法移民美國」，今年春天還在東部一所知名大學攻讀碩士學位的歐同學表示，今年夏天，他申請加入美國陸軍得到批准，半年内已快速獲得美國綠卡並宣誓成為美國公民，「我現在最大的希望是，盡快申請父母來美，讓他們過一個不會擔驚受怕的晚年」。