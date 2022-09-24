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洛市停車場 白晝持槍搶婦女

記者邵敏／洛杉磯報導
劫匪一直用槍指著女子，索取包內的珠寶和其他物品。（監控截屏）
劫匪一直用槍指著女子，索取包內的珠寶和其他物品。（監控截屏）

治安惡化，洛杉磯市中心珠寶店及其附近，接連發生一系列搶劫和盜竊案。 9月20日上午光天化日之下，一名女子在停車場遭遇持槍搶劫，監控視頻記錄了整個過程。

（視頻來源：案發現場提供／記者邵敏後製）

根據珠寶中心總經理 Nejdeh Avedian陳述，這起持槍搶劫案件發生在20日（周二）早上11時之前，案發地點位於洛市南百老匯（S. Broadway ）639號的一個車庫，靠近聖文森特珠寶中心（St. Vincent Jewelry Center）。

據信，當時這名劫匪從街上進入車庫，並在電梯旁等待目標出現。被害人到達後，劫匪持槍從後面接近她。從現場的監控視頻可以看到，嫌疑男子身穿深色衣褲，戴帽子，他一直用槍指著對方，期間還抓住女子的手腕，逼迫她摘下手表，並索取搶奪包內的珠寶和其他物品。

9月20日上午，一名女子光天化日之下，在洛市珠寶店附近停車場遭遇持槍搶劫。（監控...
9月20日上午，一名女子光天化日之下，在洛市珠寶店附近停車場遭遇持槍搶劫。（監控截屏）

視頻顯示案發時，現場有一名女子眼見面前發生的持槍搶劫，害怕地後退幾步。由於案發現場空間狹小，這名目擊者無法脫身，近距離目睹搶劫全過程。劫匪得手後迅速逃離現場。

這起搶劫案發生在聖文森特珠寶中心附近，很有可能劫匪在珠寶店就已瞄準了被害人。據悉，本月6日下午，這家珠寶店曾遭遇六名蒙面搶匪，在營業期間入店瘋狂打砸搶，20日發生的搶劫案則是現實版連續劇。

珠寶中心總經理Avedian表示，案發時，被害女子非常震驚，「她簡直不敢相信會發生這樣的事情。」Avedian指出，案發現場有眾多攝像探頭，不僅捕捉到了嫌犯的臉，還捕捉到他駕駛逃離的汽車車牌。根據Avedian的敘述，這名持槍劫匪已於案發當天晚上被捕，但洛市警局尚未公布更多信息。

Avedian說，無論是作為一名珠寶店的經理，還是作為普通的洛杉磯人，最近的犯罪率飆升讓他十分沮喪，「我感覺從來沒有這麼糟糕過，從來沒有。不幸的是，在我們生活的這個時代，罪犯很容易出獄，而且出獄後不受限制，因此人們必須更加小心。」Avedian 表示，武裝警衛從9月23日（周五）開始駐紮案發停車場，保護駕駛人安全。

洛杉磯 百老匯 汽車

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