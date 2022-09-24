16支馬術隊 參加玫瑰花車遊行

加州印地安部落馬術隊穿著傳統服裝色彩繽紛。（記者丁曙／攝影）

巴沙迪那玫瑰花車遊行 組委會（Pasadena Tournament of Roses）21 日宣布，16支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第134屆本田 （Honda）玫瑰花車遊行，主題「勝利大轉彎」（Turning the Corner）。

歷屆玫瑰花車遊行，馬術表演發揮了不可或缺的作用，騎手們駕馭各種名馬，從高大雄壯到小巧玲瓏，從雪花白到烏騅黑，馬陣威嚴，馬步有序； 騎手們身著獨特服裝，手持繩索和長鞭，表演令人眼花撩亂的騎術，盡現特殊技能，彰顯娛樂傳奇，給現場觀眾留下深刻印象。

此次入選的16支馬術隊，除了2023年1月2日（星期一）巡遊5.5英里的玫瑰遊行路線外，還受邀參加2022年12月 30日（星期五）在洛杉磯馬術中心舉行的馬術節（Equestfest），表演騎馬技巧、馬步舞蹈和搖晃繩索，觀眾們還可以穿過馬厩，與騎手和馬匹面對面交流。

每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下深刻印象。在2023年本田玫瑰遊行期間，這個奇妙的陣容將補充和增強花車和樂儀隊的陣容，從Orange Grove大街拐角處進入科羅拉多大道（Colorado Blvd），招搖過市，歡慶新年。