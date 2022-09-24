16支馬術隊 參加玫瑰花車遊行
巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Tournament of Roses）21 日宣布，16支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第134屆本田（Honda）玫瑰花車遊行，主題「勝利大轉彎」（Turning the Corner）。
歷屆玫瑰花車遊行，馬術表演發揮了不可或缺的作用，騎手們駕馭各種名馬，從高大雄壯到小巧玲瓏，從雪花白到烏騅黑，馬陣威嚴，馬步有序； 騎手們身著獨特服裝，手持繩索和長鞭，表演令人眼花撩亂的騎術，盡現特殊技能，彰顯娛樂傳奇，給現場觀眾留下深刻印象。
此次入選的16支馬術隊，除了2023年1月2日（星期一）巡遊5.5英里的玫瑰遊行路線外，還受邀參加2022年12月 30日（星期五）在洛杉磯馬術中心舉行的馬術節（Equestfest），表演騎馬技巧、馬步舞蹈和搖晃繩索，觀眾們還可以穿過馬厩，與騎手和馬匹面對面交流。
每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下深刻印象。在2023年本田玫瑰遊行期間，這個奇妙的陣容將補充和增強花車和樂儀隊的陣容，從Orange Grove大街拐角處進入科羅拉多大道（Colorado Blvd），招搖過市，歡慶新年。
今年入選的騎術隊，東道主加州14隊，其中軍警騎兵隊有五隊，分別是阿拉米達縣警局騎警隊（Alameda County Sheriff’s Mounted Posse），加州警衛隊第 26 騎兵支隊（CA State Guard 26th Mounted Operations Detachment），河濱縣警局騎警隊（Riverside County Sheriff’s Department Mounted Unit），美國海軍陸戰隊騎警隊（Marine Corps Mounted Color Guard），以及德州第一騎兵師分遣隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）。
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