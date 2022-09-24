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16支馬術隊 參加玫瑰花車遊行

記者丁曙／綜合報導
加州印地安部落馬術隊穿著傳統服裝色彩繽紛。（記者丁曙／攝影）
加州印地安部落馬術隊穿著傳統服裝色彩繽紛。（記者丁曙／攝影）

巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Tournament of Roses）21 日宣布，16支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第134屆本田（Honda）玫瑰花車遊行，主題「勝利大轉彎」（Turning the Corner）。

歷屆玫瑰花車遊行，馬術表演發揮了不可或缺的作用，騎手們駕馭各種名馬，從高大雄壯到小巧玲瓏，從雪花白到烏騅黑，馬陣威嚴，馬步有序； 騎手們身著獨特服裝，手持繩索和長鞭，表演令人眼花撩亂的騎術，盡現特殊技能，彰顯娛樂傳奇，給現場觀眾留下深刻印象。

此次入選的16支馬術隊，除了2023年1月2日（星期一）巡遊5.5英里的玫瑰遊行路線外，還受邀參加2022年12月 30日（星期五）在洛杉磯馬術中心舉行的馬術節（Equestfest），表演騎馬技巧、馬步舞蹈和搖晃繩索，觀眾們還可以穿過馬厩，與騎手和馬匹面對面交流。

每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下深刻印象。在2023年本田玫瑰遊行期間，這個奇妙的陣容將補充和增強花車和樂儀隊的陣容，從Orange Grove大街拐角處進入科羅拉多大道（Colorado Blvd），招搖過市，歡慶新年。

今年入選的騎術隊，東道主加州14隊，其中軍警騎兵隊有五隊，分別是阿拉米達縣警局騎警隊（Alameda County Sheriff’s Mounted Posse），加州警衛隊第 26 騎兵支隊（CA State Guard 26th Mounted Operations Detachment），河濱縣警局騎警隊（Riverside County Sheriff’s Department Mounted Unit），美國海軍陸戰隊騎警隊（Marine Corps Mounted Color Guard），以及德州第一騎兵師分遣隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）。

加州地方警局騎警隊將參加玫瑰花車遊行。（檔案照，記者丁曙／攝影）
加州地方警局騎警隊將參加玫瑰花車遊行。（檔案照，記者丁曙／攝影）
美西牛仔隊舉著星條旗為玫瑰花車遊行大壯聲勢。（檔案照，記者丁曙／攝影）
美西牛仔隊舉著星條旗為玫瑰花車遊行大壯聲勢。（檔案照，記者丁曙／攝影）

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