哈佛：南加恐發生規模7.8地震

派洛斯福德半島處。(Gettyimages)

據哈佛大學(Havard University)研究指出,洛杉磯 (Los Angeles)及橙縣(Orange County)海岸延伸近70英里的派洛斯福德斷層(Palos Verde Fault Zone)有可能引發芮氏規模7.8的地震 。與聖安德里斯斷層(San Andreas Fault)的破壞力相當,升高了南加州 面臨的大地震可能性。

派洛斯福德斷層位於派洛斯福德半島處,從聖塔蒙尼卡灣(Santa Monica Bay)延伸到丹那岬(Dana Point),由許多較小的斷層相互連接。據分析顯示,長堤(Long Beach)以及洛杉磯(Los Angeles)的住宅區都位於派洛斯福德斷層的地震帶。據美國地震學會公報(Bulletin of the Seismological Society of America)研究顯示,派洛斯福德斷層活動速度比其他位在洛杉磯的斷層更快,每年約滑動一至六毫米。居民未來可能遇到的地震,將比以往的規模更大也更具破壞力。

依據地理位置的不同,各地區也將受到不同程度的影響。研究預測連接拉斯維加斯和鳳凰城的高速公路,以及洛杉磯大部分水源的運輸管道都可能被摧毀。而穿越聖伯納汀的卡洪隘道(Cajon Pass),是主要運送天然氣和石油的通道,有較高機率因地震而引發爆炸,該地區的電力也會受干擾。

但目前為止,派洛斯福德斷層只引發過芮氏規模二至三的地震,在地質學界也眾說紛紜。

美國地質調查所(USGS)預計派洛斯福德斷層將引起規模7.3地震,規模比哈佛大學低一些,但仍具極高的破壞性,預計將超過200人遇害以及2000多棟建築物損壞。

然而,加州理工(Caltech)的地震學家埃吉爾豪克森(Egill Hauksson)認為,南加州很難避免規模7.8的大地震,但對現在大部分人來說,在有生之年遇到的機率幾乎不可能。

哈佛大學的結構與經濟地質學教授約翰肖(John H. Shaw)表示,加州本身就位在地震聚集地帶,長期處於可能發生大規模地震的狀況。除了地震,還有其他因地震引起的災害,他呼籲民眾應該做好準備,面對未來不同規模的地震。