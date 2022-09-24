查保險箱公司 FBI濫權

U.S. Private Vaults 2021年遭到搜索的情形。（聯邦地區法院提供）

比佛利山保險 箱公司U.S. Private Vaults 2021年初遭到聯邦調查局（FBI ）大舉搜查，1400個保險箱全被撬開，其中財物也全遭扣押。直到16個月過後，透過部分訴訟案件的公開，外界終於發現，當初聯調局的搜查根本超過法官允許搜索的範圍，扣押行動非常多也缺乏事實根據，但是不少保險箱租用者嫌打官司金額太高決定放棄財物，最後得利的是得以充公的聯邦司法部。

遭到公權力欺凌的民眾包括薩克斯風爵士樂手、裝潢設計師、退休醫生，甚至還有兩名世紀城（Century City）的律師。洛杉磯 時報訪問到的一名玻璃用品製造商透過律師表示，他被無端指控涉及販毒與洗錢，結果保險箱內的34萬元財物全遭扣押，經過一年多的爭訟，聯調局今年3月才退還財物。其他被認定證據不足，聯調局必須退還的還有180個保險箱、2700萬元財物；另有2500萬元透過與聯邦檢方的私下和解取回。

但是在聯調局查扣的369個保險箱與8600萬元財物中，FBI絕大多數都只是靠推測認定與販毒、洗錢有關，因此真正願意打官司的人最終多半都能討回財物。但是卻有至少30個人決定不要吵了，直接放棄財物的所有權，政府因此得以坐收其中財物。但是許多保險箱主人不願白白送錢給政府，因此循司法途徑討錢，其律師就直言，聯調局的證據根本不足，這場鬧劇真是美國司法史上的一大污點。

追究全案過程，除了最初向法官Steve Kim申請六項搜查令時，聯調局就已經刻意隱瞞事實，在獲得搜索狀後還明目張膽地忽略Steve Kim的要求，在沒有切確證據的情況下隨意翻找800個保險箱，結果當中雖然有發現財物，但最誇張的案例是，保險箱內竟然是親人的骨灰。

聯調局洛杉磯分處最早是在2019年開始懷疑，不起眼的U.S. Private Vaults常有不明車輛與人士進出，並依經驗法則認定可能與毒品、洗錢有關。最後決定向法官申請搜索狀，大動作展開準備半年的重大行動，當時一舉查扣800個保險箱的作為確實引起媒體注目，但是案情卻經不起司法檢視，聯調局與聯邦檢察官的推測最後都被認定效力不足。

而當年被認定涉及販毒洗錢的U.S. Private Vaults，雖然得因洗錢繳納110萬元的罰金，但是負責人卻一個都沒坐牢，而且檢方認定他們沒有繳納罰金的資力。而更誇張的是，雖然聯調局在U.S. Private Vaults張貼了招領公告，但是真的依照指示去請領私人財物的人，卻得提交一堆銀行紀錄、繳稅證明，車管局資料與刑事紀錄，因此被法官認為完全違憲。