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建材裝修展介紹ADU受歡迎 23日續講獨棟屋建造複式住宅

記者朱敏梓／洛杉磯報導
講座現場人氣高，座無虛席，還有民眾即使沒有座位，也要站著聽講。（記者朱敏梓／攝影）
講座現場人氣高，座無虛席，還有民眾即使沒有座位，也要站著聽講。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦的第四屆「建材裝修大展」，22日在阿罕布拉市Almansor Court熱鬧登場，早上10時剛開放，就有許多民眾蜂擁而入，現場十分熱鬧。這項大展23日繼續舉行，邀請專家和政府官員負責另四場專業建築講座，將解讀SB9法案（獨棟屋建造複式住宅）和建築法規等，歡迎參加，免費入場。

視頻來源：記者朱敏梓

這項活動參展商家眾多，不僅有許多優秀的華人商家，更有美國主流廠商，涵蓋建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等領域，包括阿亞（ZAIA）建築公司、德倫學院、南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）、美淨純水、土豆建築、ATeck Construction、American Security Products、Solarmax Technology Inc等優質商家。

商家和民眾面對面交流，回答疑問，熱心為民眾介紹專業服務和最新產品。一些商家還為前來展會的民眾準備了貼心小禮品，以及驚喜的抽獎環節。

在首日的四場講座中，德倫學院創始人鄭德倫、阿亞（ZAIA）建築公司執行總裁（CEO ）Bill Fun、專業建築師王楊（Yang Wang），和景觀設計師Crystal Liu，帶來了關於ADU加建、翻新房投資、ADU實例，以及省水景觀的設計與施工等演講，為民眾帶來最新和最專業的資訊。四場講座每場都座無虛席，民眾在台下認真的做著筆記，還有民眾即使沒有座位，也要站著聽講。

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民眾在台下認真的做筆記，記錄重點。（記者朱敏梓／攝影）
民眾在台下認真的做筆記，記錄重點。（記者朱敏梓／攝影）
商家在為民眾細心介紹最新產品。（記者朱敏梓／攝影）
商家在為民眾細心介紹最新產品。（記者朱敏梓／攝影）

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