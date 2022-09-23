南加周末熱浪又來襲 百度高溫恐再現

周末開始，南加又將面臨熱浪。（取材自國家氣象局）

「秋老虎」9月底再度發威。南加周五（23日）的氣溫將開始攀升，部分地區甚至可能超過百度。幸好的是，這波熱浪 不如9月初的那波凶猛，因為國家氣象局表示，這波熱浪將不會熱到發暈，應該也不會持續太久。不過，23、24日的溫度將比前幾天高上5至10度，25日至27日高個10至20度，容易受到高溫 影響的民眾得特別當心。

洛杉磯地區，23日開始溫度就會攀升，谷地可能達到100度，山區與沙漠95度。 25日至27日間，谷地更可能達到106度，山區與沙漠則近100度。聖地牙哥地區的高溫出現在26、27兩日，內陸帝國可能超過100度，橙縣與聖地牙哥的內陸地區則會在95度以上。河濱縣棕櫚泉（Palm Springs）與瑟瑪爾（Thermal）最高溫可達108度。

加州 中部的氣溫會比平常高上6至10度，貝克斯菲爾德（Bakersfield）、漢福德（Hanford）、弗瑞斯諾（Fresno）最高溫約為95度。灣區24日將出現最高溫95度。但是氣象專家認為，要說今年的熱浪已經告一段落還太早，因為接下來還有聖塔安那焚風季，氣溫還有可能再度飆高。

至於9月底的這波熱浪，專家表示主因是氣流改變，內陸高壓由東往西行進，因此擋住了往昔的涼爽海風，因此洛杉磯等地才會出現高溫。加州州長紐森稍早已經要求加州環保廳（California Environmental Protection Agency）在2025年之前建立高溫排序機制，類似對颶風的分級，以後的加州民眾也能明確知道將至的熱浪威脅度有多高。