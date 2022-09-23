洛市長競選 首次辯論撕破臉

洛杉磯市長競選人克魯索。（Rick Caruso，檔案照）

洛杉磯 市長競選，競選人克魯索（Rick Caruso）和貝斯（Karen Ruth Bass）在21日（星期三）晚的首次辯論中相互撕破臉，公共安全、遊民困境、官員貪腐等敏感議題，血淋淋全擺桌上，給選民今年11月大選投票提供了更清晰的底色參考。

在當晚長達一個小時的辯論中，雙方一反數月來溫文爾雅的選戰，爭鋒相對，唇槍舌戰，情面全無。

作為轄區主要包括洛杉磯市的加州37區民主黨眾議員，貝斯開門見山嘲笑克魯索，與壓倒性的民主黨洛杉磯脫節，因為他之前在共和黨 註冊，並為反墮胎政客提供了財政捐助。

克魯索則以政治素人的身份，以「一個失敗而頑固的政客」形容貝斯。克魯索說，洛杉磯現在令選民擔憂的公共治安，以及讓人詬病的遊民問題，都清清楚楚説明了多年來洛杉磯的立法者和管理者的無能，貝斯就是其中最失敗者之一。貝斯所謂的在華盛頓立法經驗，並沒有給洛杉磯帶來好處，反而讓本來不錯的洛杉磯變得問題百出。

貝斯一直在努力鞏固她在6月初選中7個百分點領先優勢。在8月底柏克萊加大對洛杉磯市1746名選民民調中，貝斯和克魯索的支持率分別為43%和31%，克魯索希望說服近四分之一仍未決定的選民，這一群體可能會在11月8日投票結束前改變選情。

南加大 獎學金竟成話題

貝斯近期爆出的醜聞，也因此成為克魯索21日晚辯論的利器。當貝斯在辯論中攻擊克魯索作為南加大校董會主席，在行為不當的婦產科醫生處理不當，導致南加大達成11億元的法律和解時，克魯索說，他的對手的攻擊是為了轉移大家對她不當行為的注意力。克魯索說，貝斯在申請就讀南加大社會工作學院碩士學位時，「沒有申請」就獲得了近10萬元獎學金，而且比她的同學少上課，就獲得了學位。

克魯索同時提到正在調查的托馬斯（Ridley-Thomas）的貪腐案與貝斯的關係，托馬斯被控向南加州大學提供合同，以換取兒子的獎學金和工作。根據檢方掌握的一份電子郵件，同樣的「中間人」表示，「將給與你（貝斯）和Ridley-Thomas兒子一樣數額（9萬5000）的獎學金」。

儘管洛杉磯市長競選在技術上是無黨派的，但黨派關係問題也在當晚辯論推上風口浪尖。克魯索承認，他2016年支持共和黨籍前俄亥俄州州長約翰．卡西奇，他認為卡西奇是唯一可以阻止川普贏得共和黨總統候選人提名的可行共和黨人。克魯索說，他也出資支持許多民主黨人，包括貝斯。「當妳要求我捐款時，我支持了妳」，他說，「當我給妳寫支票時，你認為我是川普嗎？」

控槍真心假意也受挑剔

克魯索同時大揭貝斯在控槍議題上的虛僞，稱貝斯在表面上反對擁槍，但本月早些時候竊賊闖入她家，並偷走了兩支0.38口徑左輪手槍，貝斯是否將槍枝安全存放，也令人存疑。