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高通膨銀行吸金 專家教投資理財

記者邵敏╱洛杉磯報導
各大銀行最近紛紛宣布調升定期存款利率。（記者邵敏╱翻拍）
各大銀行最近紛紛宣布調升定期存款利率。（記者邵敏╱翻拍）

在房市、股市不景氣的大環境下，各大銀行紛紛宣布調升定期存款利率，展開吸金大戰，利息從2.25%至2.85%不等。將錢存在銀行，究竟是不是好的投資方式？理財專家認為要因人而異，分散風險，尋找最適合自己的理財產品。

各大銀行最近推出優惠定存利率，吸引百姓存款，比如恆豐銀行至少存2萬元的13個月定存利率是2.75%、存更多錢的定存利率可到2.85%不等；HAB銀行至少存5000元的11個月定存利率是2.65%；中國信託銀行(CTBC Bank)至少存5000元的11個月定存利率是2.25%；環球銀行更是推出至少存5000元的七個月和12個月定存的限時優惠利率，並宣布浮動利率跟隨聯邦，只調升不調降。相比之前存款低利息，銀行此舉吸引眾多客戶關注。

保守理財 錢可短期存銀行

對此，會計師暨財務規畫師李新忠表示，目前股市、房市都在跌跌不休，投資理財大環境不好，一些持保守理財觀念的長者，可以考慮將錢短期存在銀行；普通民眾準備的6至12個月的緊急備用金，也可放在銀行的短期定存項目內，作為流動性現金，以備不時之需。

但李新忠認為，銀行推出的定期利率優惠基本上都是2%多，雖比以前高，但相比8%的通貨膨脹來說，如果長期存在銀行也是虧本。他表示，對於可以承受一定風險的民眾來說，除緊急備用金外，其餘錢財還是需要做別的投資，「單靠薪水收入，個人財務不會增長，只有投資才可以。」

如何投資理財，李新忠說，最主要把握的一點就是分散風險，要同時持有房產、股票、共同基金等多項投資項目，「只有投資合適，財富才會穩定增長。」他認為，雖然股市漲跌風險大，但從過去的經驗看，長期持有股票的回報率還是比較高，至少需要五到十年持有。

投資股市 可考慮定量定存

李新忠建議，雖然現在可能不是最好的股市入場時間，但可以考慮定量定存，「比如總投資20萬，每月分別投入1萬，這樣平均成本就比較低，如果一次性投入的話，風險難以承擔。」此外，在股票選擇上，他建議買共同基金，這樣比較保守，降低單支股票漲跌的風險。

一些保險公司推出保本的年金產品，對民眾來說也非常誘人。李新忠認為，年金產品對年輕人不是很適合，但對年紀大、承受風險能力不強的人來說是一個選擇，因為不會像股票一樣短時間內起落幅度大。但這類產品，公司管理費用較高，如果提前取款會產生罰金。民眾最好找理財專家推薦，每個產品不同，要找到適合自己的產品。

會計師施啟祥分析目前的投資環境，他認為，股市不穩定，一般民眾投資股票，風險程度很高，銀行存款利息雖然回報率最低，但也最安全，因為股票的投資回報率可能會是負數。在整個時局不穩定的情況下，最保守的方式就是保留現金，如果投資心態開放的話，就要研究一下現在的局勢，確定哪行哪業最適合投資。

對於選擇哪家銀行存款，施啟祥建議民眾應花時間研究比較，「美國有很多家銀行，每家銀行提供的利率也不一樣，天下沒有白吃的午餐，多做功課肯定比隨便投資好。」他提醒民眾，每個人的理財態度不同，風險承受能力也不一樣，一定要量力而為，手上持有現金比較好，對一般人來說，一定要存緊急備用金，如果有閒錢，再考慮投資。

各大銀行最近紛紛宣布調升定期存款利率。（記者邵敏╱翻拍）
各大銀行最近紛紛宣布調升定期存款利率。（記者邵敏╱翻拍）
房市、股市不景氣，理財專家建議分散風險投資，尋找適合自己的理財產品。（Unspl...
房市、股市不景氣，理財專家建議分散風險投資，尋找適合自己的理財產品。（Unsplash.com）

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