洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管

洛縣縣政委員庫爾住家14日遭到搜索。（FOX）

洛杉磯縣警局（LASD）14日對洛縣 委員庫爾（Sheila Kuehl）與其好友的住家發動搜查，但案情在20日急轉直下，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）正式通知洛縣警局，此案將由加州檢方接管，除了要求縣警局將相關物證移交加州檢方外，還稱此一非常決定是出自公共利益。

另外，洛縣高等法院20日的裁決也不利於洛縣警局。法官裁定警方不得搜查扣押自庫爾與大都會運輸局（MTA ）的電腦。不過線民告訴洛杉磯時報，為了預防法院的不利判決，洛縣警局六日都在加班，目的就是想從電腦設備中挖出所需資料。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）雖然以利益衝突迴避此一搜查，但是他與洛縣委員庫爾、庫爾之友吉根（Patti Giggans）長期針鋒相對已不是新聞，庫爾的律師也稱洛縣警局此舉全然出自政治動機。

洛縣警局之前向法官提交搜索狀聲請時所舉出的證據包括，大都會運輸局委託吉根的基金會處理性騷擾通報案，雖然成效不彰，但MTA仍然在2014年至2020年間持續發包給基金會，總額達80萬元。法官最後批准了對庫爾、吉根與MTA的搜索令。

不過，就是因為維拉紐瓦「上書」州檢長邦塔，要求邦塔展開對庫爾與吉根的刑事調查，最後反而變成邦塔「沒收」此案，並禁止洛縣警局繼續調查。邦塔在回信中指出，洛縣警局不應再調查本案，或採取任何進一步的行動，包括發表公開聲明或提出法院指控。邦塔另外還要求洛縣警局呈交本案相關物證與調查報告。

邦塔在另一份聲明中指出，南加與附近地區近日內發生史無前例的搜查行動，已然引發居民的強烈質疑，他深刻瞭解此案所引發的不安全感，並且基於本案的特殊性，加州檢察長團隊將接手本案的調查。