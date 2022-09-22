投資加密貨幣 華人退休工程師被騙30萬

詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

華人退休工程師張先生最近踏入殺豬盤圈套，以為找到投資 加密貨幣 的正規網站，從退休帳戶領出將近30萬，卻發現投資金全部進了詐騙網站，有去無回，令全家人懊惱不已。

移民美國40多年的張先生受訪時說，今年5月初他收到來自Line帳戶名為Coco的女子聊天訊息，Coco自稱住在佛羅里達州，從事服裝設計工作，兩人相談甚歡。這位女士談起自己投資加密貨幣獲利可觀，還捐款給慈善組織，建議張先生也把握時機，嘗試新興的加密貨幣市場。

張先生指出，在Coco的指導下，他先在Coinbase網站設立帳號，並投入大約5萬元，事前他曾對這個網站進行了解，確認是合法加密貨幣交易網站。不久後，Coco介紹了另一個貨幣交易網站CBOT的應用程式，他下載在手機上，這個應用程式設計完整，不但即時追蹤加密貨幣市場交易訊息，還列出當日網站上最高的交易金額，以及獲利最高的投資者，其中不乏一日之內資金漲幅高達20%的案例。張先生為了提高獲利率，不但領出退休帳戶裡的積蓄，還以自己的進出口公司名義向銀行借貸數萬元，並坦承曾向朋友借錢週轉，但所幸他的朋友都沒有答應。

在家人口中一向精明的張先生，曾試著用CBOT應用程式領出2000元，過程順利有如銀行的電子轉帳一般，因此他認定這個貨幣交易網站值得信賴。

先後投入近30萬元後，張先生的家人發現他從以前每日外出運動，變成整天守在電腦前；張先生還告訴家人他從退休帳戶領出積蓄，可能導致明年的所得稅稅金增加，引起張太太和兒子警覺，仔細詢問後，才發現張先生的貨幣交易應用程式根本是詐騙集團 特別設計的圈套，雖然張先生打開手機上的應用程式，可以看到個人帳戶總金額高達40多萬元，但是進一步操作時，應用程式卻顯示「維修中，無法登入」的狀態。

張先生坦承，起初不相信兒子說自己成了詐騙集團眼中的肥羊。他想起到銀行匯款時，也曾有銀行人員勸他不要一次進行高額匯款。