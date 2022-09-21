南加5縣房價8月下跌 銷售額同比跌28.3％

南加房產銷售額8月大幅下降，大部分地區房價都在下跌。（記者邵敏／攝影）

南加 州六縣大部分地區的房價 中位數，8月份幾乎全線下跌，銷售額與去年同期相比，下降幅度更是巨大，主要是因為抵押貸款 利率繼續上升，導致許多潛在的買家購買能力降低，不得不選擇退出市場。

房地產公司DQNews 9月20日（周二）發布的數據顯示，南加六縣地區8月房價平均中位數穩定在74萬元，連續四個月沒有上漲，但是與7月相比，除河濱縣（Riverside County）的房價中位數略有上升之外，其他所有縣的中位數都在下降。最近幾個月，隨著貸款利率不斷上升，房產交易市場急劇放緩，六縣的房屋銷售額與去年同期相比，下降幅度明顯，其中新房屋、公寓和聯排別墅的銷售比下降28.3％。

南加六縣8月房價中位數、銷售額同比。（數據來源：房地產公司DQNews）

房屋貸款利率相比去年已增加一倍以上，上周首次超過6％。對於中位數價格74萬元的房產來說，借貸成本上升，每月房貸增加1000元以上，大部分人很難負擔得起。對於可以承受月供的買家來說，市場出現一些積極的數據。南加州的房價中位數價格，比今年春季的歷史最高水平低2.6％；此外，與近幾年火爆的市場相比，現在買房的過程要相對輕鬆很多，無需與十幾個人競價搶同一套房子。

Mortgage Grader的抵押貸款經紀總裁傑夫．拉茲森（Jeff Lazerson）表示，令人討厭的競價買房比賽已經消失了。他指出，賣家現在對之前忽略的低首付報價持更開放的態度。

8月數據顯示，南加六縣的房產銷售額全部下降，大多數地區的房價也都在下跌。洛杉磯縣（Los Angeles County）的中位數價格為82萬元，比7月下降2.4％，但比去年同期增長4.5％，與2021年8月相比，銷售額下降28.6％；橙縣（Orange County）房價中位數為98萬4000元，比 7月下降1.6%，但比去年同期增長9.3%，與 2021年8月相比，銷售額下降31.5%。

河濱縣（Riverside County）的房價中位數為58萬1500元，比7月上漲 0.3%，比去年同期上漲10.8%，與2021年 8月相比，銷售額下降24%；聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）房價中位價為50萬元，比7月下降2.9%，比去年同期增長7.5%。與2021年8月相比，銷售額下降31.4%。

范杜拉縣（Ventura County）房價中位數價格為78萬2250元，比7月下降 2.9%，但比去年同期增長5.6%。與 2021年8月相比，銷售額下降27.7%；聖地牙哥縣（San Diego County）房價中位價為79萬9000元，比7月下降 0.1%，但比去年同期增長10.2%。與2021年8月相比，銷售額下降27.1%。

與7月相比，除河濱以外所有縣的中位數均有所下降。房價中位數的變化既反映了房屋實際價值的改變，也反映了房屋當月銷售類型的變化。房地產公司 CoreLogic 的經濟學家 Selma Hepp 表示，股市下跌導致豪宅銷售下滑幅度更大，這也是中位數下跌的主要原因之一。

但是，Zillow 的一項房屋價格衡量標準顯示，橙縣的典型房屋價格仍高於100萬元，南加州整體房價也並非像中位數一樣下降那麼多。無論以何種標準進行衡量，南加所有縣的房屋價格都比去年高出許多，這反映了利率飆升前房產市場的強勁需求。在整個地區，房價中位數比一年前高8.8%，加上今年的高利率導致月供激增，意味著民眾的住房問題比去年更加難以負擔。

從具體數據來看，房價同比漲幅最近幾個月開始越來越小，今年4 月，房價同比上漲近17%，但到了8月，同比增長已基本下降到10%以內。越來越多的經濟學家預測，2023年房價同比數據極有可能會轉為負數，但很少有分析師認為，會出現與2008年大蕭條時期相似的衰退。因為專家表示，嚴格的貸款標準會限制房屋止贖（foreclosure）的數量，大蕭條時期，南加房價從2007年到2009年幾乎下跌了一半。

根據加州地產經紀協會（California Assn. of Realtors）的預測，2023年的房價可能會比 2022 年下降約7%，部分原因是抵押貸款利率預計將持續保持高位。