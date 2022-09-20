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右轉沒讓直行車 新移民惹上肇逃官司 差點被拘押

記者啟鉻／洛杉磯報導
這位華人媽媽表示自己車也有損傷。（當事人提供）
這位華人媽媽表示自己車也有損傷。（當事人提供）

在美國開車，按照交通規則，若遇到無交通號誌十字路口，右轉需要禮讓直行車。一位從中國剛來美國不久的華人媽媽，駕車時沒有遵守這項規則 ，急於右轉與直行車發生碰撞。華人媽媽慌張中開車離開現場，被對方報警。本來可以通過保險公司處理的車禍，被警方定為涉嫌肇事逃逸罪，車禍性質發生變化。這位華人媽媽不得不在11月間到法院過堂。

這起車禍發生在2022年9月初，來自中國南方某城市的胡女士，經過在美打拚多年的先生申請來到美國。她為了減輕先生負擔，就想先學習開車，這樣就可以經常開車送年幼孩子上下學、外出購物。胡女士因為初來美國，英語不熟練，但經過努力，還是通過車管局(DMV)的筆試，但路考時卻因過於緊張沒有通過。但她不氣餒，準備第二次路考。

幸好她有中國駕照，還申請了國際駕照許可，允許在加州開車，她暫時與先生駕駛同一輛車。就在第一次路考失敗次日，她駕車在奇諾市區街路行駛，車上載著兩名年幼孩子。當行駛到一個無交通號誌的十字街口時，她急於右轉，沒有禮讓自左邊開來的直行車，兩車碰撞，胡女士車遭追尾。她擔心英語不好，看見對方是一名墨西哥人，想到最近治安不好，心裡很害怕，也未停車察看自己車後部是否有損傷，就急忙開車趕回家中。

令胡女士意外的是，車禍中的另一車駕駛已向警方報警，稱她肇事逃逸，而自己因車禍受傷。於是警方按照對方駕駛提供的車牌線索，查到胡女士在奇諾市（Chino）住處。稱胡女士涉嫌肇事逃逸罪。胡女士想對警察說，自己是希望返家後再致電警方說明車禍情況，而且自己車也有損傷。但無奈英語表達不流利，無法說明緣由。警方表示，本來是要對她拘押，但看見她有幼小孩子需要照料，告知她在11月初到法庭過堂。

胡女士此時才追悔莫及，她說，若不離開車禍現場，會通知保險公司解決車禍理賠，可因一時慌張考慮不周，現在涉嫌逃逸罪。不僅無法繼續考駕照，還需要請律師要打官司，律師費可不是小數目。

律師劉龍珠表示，若胡女士涉嫌肇事逃逸，且對方在車禍中受傷，可能涉及肇事逃逸重罪。若對方身體沒有受傷，可能就是輕罪。若涉及肇事逃逸罪，重罪獲刑三至四年，輕罪獲牢刑一年。胡女士能夠獲檢方考量為減輕刑責的條件是：有年幼孩子，及英語不熟練，見到另一駕駛心裡慌張。若是對方駕駛身體受傷屬實，胡女士若能夠先行支付醫藥費，這些都有可能讓胡女士減輕刑責，避免牢獄之災。

車禍 駕照 華人

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