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購物季提前開打 南加商家紛祭大優惠 折扣30%至80%不等

記者啟鉻／洛杉磯報導
商家提供大折扣優惠，如同黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）
商家提供大折扣優惠，如同黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）

一般來說，臨近感恩節時，才拉開假日購物季序幕。不過，自8月末至9月初開始，南加華人消費者發現，各大購物中心的許多零售店，都開始提供較大折扣促銷，從30%至80%不等，吸引不少華人購買喜歡的折扣商品。業內人士表示，2022年假日購物季已提前開打。華人經濟學家俞偉雄認為，雖然逢高通脹，但不要對今年購物季持悲觀態度。

在南加內陸安大略購物中心（Ontario Mills Mall）一家銷售服裝的商店員工表示，該店於兩周前推出折扣最高達70%。一家GAP連鎖商店則提供折扣75%，同時對清倉商品推出折扣60%優惠。還有家居用品店也提供30%至60%折扣優惠。

商家提供很多折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）
商家提供很多折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）

由於各家零售店紛紛推出商品優惠，僅管目前消費者正遭受較高通貨膨脹壓力，本來19日周一平時顧客較少，當天卻是消費者絡繹不絕，每人都滿載而歸。一位西裔女性年長者坐在美食街附近的椅子上，等待同伴，她身旁就有購買的大包小包商品，有九件之多。她說，商家折扣優惠很多，很像黑五提前開打。也有消費者表示，若商家提前提供大折扣優惠，是否會影響一般所說的感恩節開始的假日購物季買氣？

一名消費者滿載而歸。（記者啟鉻／攝影）
一名消費者滿載而歸。（記者啟鉻／攝影）

實際上，早經有業內專家斷言，2022年民眾面臨通貨膨脹壓力，假日購物季已提前開打。美國經濟與商業專欄撰稿人Kelly Tyko表示，今年的假日購物季開始較早，原因與高通膨有關，消費者試圖精打細算，充分利用商家清倉或者更多折扣時，也有消費者因此可能會擴大購物支出。

她說，沃爾瑪公司日前發布年度頂級玩具清單，發布時間比2021年提前近一個月，增加一款25元以下玩具，適合大眾消費需要。發布清單上 55 種玩具，大多數都可在線購買或預訂。該公司表示，清單玩具提供消費者更多優惠，以每日低價為消費者節省更多。

商家提供很多折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）
商家提供很多折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）

同時GlobalData公司代表最近指出，近幾年消費放緩，又逢高通脹，2022年假日購物季與以往相比有很大不同。商家會以更多折扣優惠吸引消費者，其中主因之一是要儘早清理庫存積壓商品。

UCLA經濟學家俞偉雄表示，部分人對2022年假日購物季持悲觀態度，其實大可不必。雖然全美消費者受到高通脹影響，購買力下降，但在過去兩年，由於政府實施疫情刺激計畫，使居民儲蓄有很大提升，達到歷史新高，約有20兆元。

他說，即使最近這種儲蓄進展有趨緩跡象，但儲蓄之高還是歷史上少有。所以在如此龐大儲蓄前提下，目前觀察消費和零售狀況，也未見有較大減緩，因此對今年假日購物季不要持太多悲觀態度。

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