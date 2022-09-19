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加州污染排名低 多個城市卻空污嚴重

記者陳懿／綜合報導
州污染排行表 （數據由美國肺臟協會提供）
州污染排行表 （數據由美國肺臟協會提供）

根據美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report）顯示，雖然加州在全美排名為污染較低的州，但加州內許多的城市卻在全美污染最嚴重的城市排行榜中。

在州與州之間的排行裡，污染的程度是由環保署（Environmental Protextion Agency）檢測工業與公共建設排放的受污染空氣和水量，以及對人類健康長期影響的嚴重度為準。受污染最嚴重的州為路易斯安納，據杜蘭大學（Tulane University）研究顯示該州癌症發病率是美國第二高，每年至少有86例癌症病例是因暴露於高污染的空氣中。

而在受污染最低的州排名中，佛蒙特州排第一位，和其他州相比受污染最低，但並不代表該州沒有任何環境污染的問題。而在這排行榜中，雖然加州位居第六，屬於受污染相對低的州，但是很多加州的城市在全美污染最嚴重的城市排行榜中前列。

與州排行不同的是，城市之間的排名分成三類：臭氧、顆粒物長期污染狀況，以及顆粒物短期污染狀況。

據美國肺臟協會（American Lung Association）研究顯示，生活在空氣和水受污染有害健康，可能會有呼吸系統的疾病。例如：氣喘、嬰兒缺陷，以及肺相關的癌症。

受污染城市排名 （數據由美國肺臟協會提供）
受污染城市排名 （數據由美國肺臟協會提供）

加州 癌症 檢測

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