加州通膨紓困金下月發放 合併年收低於15萬每人350元

加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。南加每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

因為油價和通貨膨脹率飆漲，加州 州長紐森（Gavin Newsom）之前提出發放紓困金 給加州居民。六個月後，加州正式宣布通膨紓困金的發放時間。

要獲得加州通膨紓困金，居民必須完成2020年所得稅申報，個人年收入不能超過25萬元，如果共同申報，合併年收入不能超過50萬元。紓困金將從10月開始發放，一直持續到2023年1月，估計發放總金額為95億元。

年收入低於7萬5000元的個人納稅人，以及共同申報合併年收入不超過15萬元的納稅人，每人可獲得350元，若有受撫養人，每名受撫養人可獲得350元。

年收入介於7萬5000元和12萬5000元之間的個人納稅人，以及共同申報合併年收入介於15萬元到25萬元之間的納稅人，每人可獲得250元，若有受撫養人，每名受撫養人可獲得250元。

年收入超過12萬5000元的個人納稅人，以及共同申報合併年收入超過25萬元的納稅人，每人可獲得200元，若有受撫養人，每名受撫養人可獲得200元。