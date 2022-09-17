洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流

南加面臨空前大旱，除了節流還要開源。（本報資料照片）

面臨持續高溫，外地供水吃緊，但洛杉磯 400萬市民在8月間還是改寫了用水新低，較去年8月減少10%。洛杉磯水電局（DWP）表示，這已經是連3個月降低了，6月比去年少了9%，7月也比去年少了11%。

但是官員與專家呼籲，節水不僅是面對當前的難關，還有未來的氣候變遷，因此洛杉磯地區的供水生態必須改頭換面，大幅增加回收水的比例，以及增加更多可用的地下水源。

洛杉磯水電局的統計顯示，8月的用水量為4萬3108英畝呎，甚至比2015年8月強制限水期間的4萬6427英畝呎還少，除了顯示6月以來的節水令發揮作用，更如市長賈西 提（Eric Garcetti）所說的，節水已經變成洛杉磯市民的新生活方式了。他說，單是6至9月間申請更換草皮的件數就5倍於去年同期，但除了節流，開源同樣重要。

賈西提說，希望未來的市長也能繼續他的方案，讓洛市在2035年的回收用水總量達到35%。而目前Hyperion Water Reclamation Plant回收的飲水只占總用量的2%。另外還有聖費南多谷地下水源（San Fernando Groundwater Basin）的去汙處理計畫，繼續推動將成為洛杉磯、布班克（Burbank）與格蘭岱（Glendale）的重要水源。

除了大洛杉磯地區，南加大 都會水利局（MWD）負責的26個供水機構也傳出節水量更多的消息。但是執行長Deven Upadhyay強調，目前的節水只是救急，Pure Water Southern California回收計畫才是長遠之計，整個計畫完成後可望每天供應1億5000萬加侖的回收水，大幅減少南加對外來水源的依賴。

不過，另外還有一個氣候現象是值得南加民眾擔心的，那就是聖妞現象（La Niña）很可能連續三年報到，讓美國西南地區的旱象一直延續到明年初。當然，如果政府機關、私人企業也能跟上民眾的腳步，換植耐旱的草皮，以及採用更為省水的裝置，將能讓南加未來的抗旱能力更強。