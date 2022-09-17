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紐森挺墮胎看板 進軍共和黨執政州

編譯組／綜合報導
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取材自Ground News網站）
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取材自Ground News網站）

民主黨籍的加州州長紐森15日開始以大型看版進軍七個共和黨執政州，宣揚需要人工流產的婦女都歡迎來到加州，這幾個州包括德州、印第安那、密西西比、俄亥俄、南卡羅來納、南達科他與奧克拉荷馬州。

紐森透過推特表示，在這七個最嚴格限制人工流產的地方設立看板，正是為了告訴當地婦女，加州不管她們身在何處都能提供人工流產服務，而且讓她們知道加州願意保護女性對自己身體的決定權。

看版還列出了加州剛上路的人工流產資訊網站「abortion.ca.gov」。這個網站除了提供人工流產的正確資訊，還包括加州會提供何種協助。另外，德州版的大型看板還諷刺當地政府，如「妳的身體不是德州的，是妳的」，「需要人工流產嗎？加州能幫妳」，以及常為反墮胎人士引用的聖經段落，「愛人如己，沒有比這再好的建議了」。

這已經不是紐森第一次在選舉年「涉足」別州內政了，早前他已批評過佛州州長德桑提斯與德州州長艾伯特，加上這次的看板攻勢，讓媒體再度開始議論紐森是否是在為2024年總統大選鋪路。稍早，紐森公開人工流產網站的時機也很微妙，當天稍早聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）才剛公布懷孕15周禁止墮胎的聯邦草案。

加州 紐森 德州

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