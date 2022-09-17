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武裝貨車珠寶竊案 愈查愈離奇

編譯組／綜合報導
肯恩縣拉貝克的Flying J 休息站。（取自Flying J網站）
肯恩縣拉貝克的Flying J 休息站。（取自Flying J網站）

7月11日在肯恩縣小鎮拉貝克（Lebec）Flying J休息站發生的武裝貨車珠寶竊案，先前已經因為Brinks貨運公司與珠寶商為了託運價格爭執不休，現在又因為Brinks公司所公布的貨運時點太過離奇，再度成為新聞焦點。

警局案件紀錄顯示，Brinks的武裝貨車當天從聖馬刁（San Mateo）出發，時間是凌晨12時1分，然後在2時5分抵達Flying J，駕駛在2時32分發現珠寶失竊，但是遲至3時56分才報警。看起來合理的時間點，但卻經不起分析。

第一，聖馬刁到拉貝克的行車距離為298哩，如果要在2小時4分鐘內到達，時速得超過140哩，這已經完全超過速限，等於一路狂奔。第二，Brinks的紀錄顯示，駕駛內急因此在1時49分停在Buttonwillow休息區，然後2時5分再到Flying J，但是兩者距離55哩，最慢時速也會超過200哩，因此珠寶商的律師Jerry Kroll認為，紀錄根本不合理。

洛杉磯縣警局說他們還在進行內部調查。Brinks則說公司完全配合警察。另外，珠寶商之一的Arnold Duke也說，裝載貴重貨物的武裝卡車應該都要有衛星定位裝置、攝影機與警報器，但是Flying J休息站的竊案發生後，警方報告卻完全沒有提到相關設備，相當不合情理。Brinks則回應，卡車的配置屬於業務機密，恕不能對外公開。

回到託運貨品的價格，Brinks堅持依託運報價單為準，也就是870萬元再加損失賠償；但是珠寶商這邊認為價格超過1億元，索賠2億元。加上新衍生的時程問題，雙方之間的爭執勢必愈演愈烈。

警察 洛杉磯 攝影

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