洛杉磯縣禁驅房客令 確定只延到年底

疫情期間，房租價格問題曾經引發群眾抗議。（路透）

洛杉磯縣基於新冠疫情的禁驅房客令始於2020年3月，縣委會2022年1月決定再延長至今年12月31日。不過，過了這個年，明年就確定不會再有禁驅令了，因為縣委會本周以3票對2票通過決議，12月31日後不會再延長禁驅令，因此在接下來的三個月內，縣府官員將盡全力協助縣內88個市的房東 與房客「做好準備」。

洛杉磯市同樣也在思考終止禁驅令，因為市府住房局8月已經提案，希望2024年起恢復房東調漲租金 管制房月租金的權力，租金管制房占全市住房75%。

洛縣委員會議案的提案人為巴格（Kathryn Barger）。她強調，縣府已經提供租客 與房東足夠的資源，現在是大家往前邁進的時刻。但反對的兩人，庫爾（Sheila Kuehl）與蘇麗絲（Hilda Solis）都認為取消禁驅令還嫌太早，庫爾說會再提案延長禁驅令，蘇麗絲則說她的選區內58%的租客都苦於生計問題。

主席米歇爾（Holly Mitchell）則說，1月就已經決定年底前終止禁驅令，本周只是再度確認，並要求相關單位趕快動起來，如果還有什麼保障租客的緊急措施應做未做，「那就趕快吧」。房東一直以來就苦於無法趕人又不能漲價，對於縣委會的再確認他們也只是哀嘆，許多房東都已經咬牙硬撐了，只差那麼一點房子就要被法拍，縣委會的決議還是來得太晚。