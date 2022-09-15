洛縣政委庫爾家 遭警突襲搜索

在住宅外的採訪中，縣政委庫爾表示這些指控「完全是虛假的」。（FOX電視台截圖）

洛杉磯 縣警局的調查人員14日一早突擊搜查縣政委庫爾 (Sheila Kuehl) 的住宅。由於縣府早先授予一家非營利組織簽約合同，庫爾被懷疑不正當地幫助該組織獲得合約機會。警方對此展開刑事調查，據悉搜查庫爾住宅也是案件調查的一部分。

據洛杉磯時報報導，當天早上7時後幾分鐘，一名警員在縣政委員庫爾位於聖塔蒙尼卡(Santa Monica) 的住宅前門外喊道，「洛縣 警局，我們有搜查令，我們要求進入」。庫爾則回應說她一個人在屋子裡，幾個警員便進屋了。

隨後洛時記者拍到赤著腳的庫爾被護送離開房子，她的手機被拿走。在屋裡，可以看到縣警調查人員正在打開和關閉屋裡各房間的門，一名警員似乎正在拍照或錄像。

據搜查令的副本顯示，搜查與正在進行針對非營利組織「和平戰勝暴力」（Peace Over Violence）的調查有關，該組織由庫爾的密友吉根 (Patti Giggans) 經營。吉根也是縣警平民監督委員會成員，而庫爾和吉根都與警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）發生過激烈衝突，並要求他辭職。

這項調查源於洛縣大都會局（Metro）一名僱員的指控，該僱員捲入針對Metro的報復訴訟。該員工聲稱，庫爾不正當地幫助這家非營利組織贏得與Metro的合同，以運營一條報告公共交通上的性騷擾 熱線。

在搜查期間，庫爾在她家外受訪時否認有任何不當行為，稱這些指控「完全虛假」，稱她「對合同一無所知」，縣政委員會都沒有投票決定是否批准它。