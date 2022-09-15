新冠疫情、暴力犯罪 讓陸客遊美卻步

德州烏瓦德(Uvalde)校園5月24日的槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。（美聯社）

根據民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult) 的最新數據，中國遊客計畫到美國旅遊，最擔心的問題就是美國的暴力犯罪 。

隨著全球新冠疫情 逐漸好轉，中國遊客開始重返世界旅遊，但美國的槍枝暴力犯罪讓很多人望而卻步，從而考慮去其他地方旅遊。「晨間諮詢」8月1日至5日，對1000名中國成年人進行民意調查，57%的受訪者認為，暴力犯罪是他們不想到美國的主要原因之一，這個比例與對美國疫情的擔憂並列高居首位。

此前有興趣到美國旅遊的華人，擔心暴力犯罪的比例更高，35%的受訪者表示他們有興趣到美國，其中93% 的受訪者表示對暴力犯罪的恐懼，可能會阻止他們前往。

與其他一些受訪者相比，聽說過5月德州 烏瓦德（Uvalde）校園槍擊事件的受訪者表示，槍枝暴力是他們避免到美國旅行的重要原因。相關媒體指出，美國的槍枝暴力事件經常成為中國的頭版新聞，中國媒體將暴力事件與混亂的民主相聯繫。「晨間諮詢」的Scott Moskowitz表示，新的調查數據表明，對美國發生的所有暴力事件的持續性報導，可能正在影響中國人的思想，並產生行業影響。