我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

新冠疫情、暴力犯罪 讓陸客遊美卻步

記者邵敏／洛杉磯報導
德州烏瓦德(Uvalde)校園5月24日的槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。（美聯社）
德州烏瓦德(Uvalde)校園5月24日的槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。（美聯社）

根據民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult) 的最新數據，中國遊客計畫到美國旅遊，最擔心的問題就是美國的暴力犯罪

隨著全球新冠疫情逐漸好轉，中國遊客開始重返世界旅遊，但美國的槍枝暴力犯罪讓很多人望而卻步，從而考慮去其他地方旅遊。「晨間諮詢」8月1日至5日，對1000名中國成年人進行民意調查，57%的受訪者認為，暴力犯罪是他們不想到美國的主要原因之一，這個比例與對美國疫情的擔憂並列高居首位。

此前有興趣到美國旅遊的華人，擔心暴力犯罪的比例更高，35%的受訪者表示他們有興趣到美國，其中93% 的受訪者表示對暴力犯罪的恐懼，可能會阻止他們前往。

與其他一些受訪者相比，聽說過5月德州烏瓦德（Uvalde）校園槍擊事件的受訪者表示，槍枝暴力是他們避免到美國旅行的重要原因。相關媒體指出，美國的槍枝暴力事件經常成為中國的頭版新聞，中國媒體將暴力事件與混亂的民主相聯繫。「晨間諮詢」的Scott Moskowitz表示，新的調查數據表明，對美國發生的所有暴力事件的持續性報導，可能正在影響中國人的思想，並產生行業影響。

此外，中國遊客不願到美國旅遊，還包括其他一些原因，其中52%的受訪者表示對恐怖襲擊擔憂，44%的受訪者擔心當地的反華偏見，43%的受訪者考慮到目前的中美關係，不願到美國旅遊。另外，還有三成左右的受訪者擔心當地的小偷小摸、美國政治環境、以及旅行費用等問題。

中國遊客避免來美旅遊的主要原因 製表：記者邵敏
中國遊客避免來美旅遊的主要原因 製表：記者邵敏

暴力犯罪 疫情 德州

上一則

港深通關名額腰斬 轉機風險增

下一則

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

延伸閱讀

抗議遊行穿傳統泰服 法院認嘲笑王室 判刑2年

抗議遊行穿傳統泰服 法院認嘲笑王室 判刑2年
神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特

神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特
休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高

休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高
德州羅布小學屠殺案後 烏瓦德學區首度返校上課

德州羅布小學屠殺案後 烏瓦德學區首度返校上課
休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園

休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園
州長：買攻擊步槍年齡不能提高到21歲

州長：買攻擊步槍年齡不能提高到21歲

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加窮兇極惡的「零元購」竟被戲稱是常態。(Reddit)

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

2022-09-07 14:10

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜