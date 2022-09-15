台灣政策法過首關 僑社有異見

參議院外交關係委員會14日下午以17比5多數票通過「台灣政策法（Taiwan Policy Act 2022」。（彭博社）

參議院 外交關係委員會14日下午以17比5多數票通過「台灣政策法（Taiwan Policy Act 2022」，台灣在未來四年將獲美國45億元軍事援助，以及多邊構架支持的可能性邁進一步。消息傳出，南加僑社炸鍋；藍營認為，「政策法」改變美中台三方40多年的關係法則，三方均無贏家，台灣甚至可能因此成為戰場和炮灰；綠營則認為，「政策法」明確美台盟友關係，台灣國際地位大為提高，並表示並不擔心中國真的對台灣動武，「中國政府強勢軍演，只是要對國民秀肌肉 」。

由民主黨參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），及參院預算委員會葛蘭姆（Lindsey Graham），2022年6月共同提出的「台灣政策法」，旨在強化美對台安全支持，包含提供台灣45億元安全援助、指定台灣為「主要非北約 盟友」(Major non-NATO Ally)、以「台灣代表處」名稱取代目前的駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)，並將美國在台協會台北辦事處處長改稱代表，同時要求此一職位必須經過參議院確認等。雖然「政策法」14日在外交委員會通過後，還要經過參眾兩院表決和拜登點頭，最後命運尚不確定，但這帶有風向的投票結果，讓美中台三地高度關注。

台灣成為美中角力籌碼

藍營全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信認為，1979年的「台灣關係法」旨在「保持當時現狀」；「台灣政策法」則是在中美實力已在伯仲之間的時空背景下「尋求改變現狀」，台灣成為美中角力重要籌碼，也是美國抗中的主要角色。他認為，台灣政策法的前提關鍵是台灣執政黨要和美國配合，彼此呼應，台灣執政民進黨的終極目標就是台灣獨立，所以「台灣政策法」是否台灣獨立的伏筆，值得觀察。

全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信。（本報檔案照）

李秉信認為，改變台海現狀的不是台灣也非大陸，而是美國，台灣政策法肯定會激怒中國，將中國逼入台海戰爭，美國因此削弱中國國力，延期其崛起，但最後埋單的代價，肯定是要台灣付出。

台灣等同與美有外交關係

正在美國訪問的中國國民黨中評委、台灣孫文學校總校長張亞中也認為，「政策法」對美中台三角關係產生重要衝擊，讓緊張的台海關係火上加油。「政策法」幾乎將台灣等同於一個有外交關係的國家，在軍事方面對台援助等同於北約國家，這些都將對美中關係未來產生巨大衝擊，可以預期美中關係一定會因為這件事情進一步惡化。

中國國民黨中評委、台灣孫文學校總校長張亞中。（本報檔案照）

張亞中認為，如果政策法通過，大陸召回駐美大使毫無疑問，中國在台軍演也會升級，是否因此引起軍事衝突，都值得觀察。他認為，45億元的軍事援助是形同芝麻的小數目，不足以保護台灣安全。而中國收復台灣的決心，與台灣依靠美國對抗中國的强硬態度，就像兩列都加大火力的火車對撞，非常危險，一旦發生衝突，戰場不是在大陸，而是在台灣。

台美朝國與國關係邁進

與藍營的擔憂相反，綠營對台灣政策法邁出第一步則是一片歡呼。民進黨美西黨部組委楊悅音認為，這一消息鼓舞人心，台美關係正向發展，台美關係朝向國與國關係，代表美國對中國不再退讓。台美關係正常化對台灣在國際上地位都會加分。她表示，如果政策法最後簽署通過，將等同於美國承認台灣獨立國家的地位。

民進黨美西黨部組委楊悅音。（本報檔案照）

楊悅音表示，她並不擔心政策法通過會激怒中國，導致中國儘快向台灣開戰，「因為中國自己内部問題非常多，自顧不暇」，「台灣在第一次總統大選時已面臨要被打恐嚇，但這麽多年來都平安無事。現在打更站不住脚，而且會給美國更大理由對中國實行經濟制裁」。她認為，中國軍演只是要對國民展現肌肉，做些動作向國人交待。