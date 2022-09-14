紐森反對30號公投案 指獨厚一公司

加州州長紐森呼籲選民反對公投第30號提案。（美聯社）

加州 州長紐森 在即將公開的競選宣傳影片中呼籲選民，2022年11月的公投中，千萬不要支持第30號提案，因為該案號稱對富人加稅以協助一般人換購電動車 ，但事實上卻是由「一家公司」所主導，得利的也是「這家公司」。

第30號提案將對年收入超過200萬元的人加稅，新增加的50億元多數將用於協助一般人換購電動車，與設立充電站。少部分的經費將流向野火防制計畫。

不過，美聯社指出，第30號提案的推動資金主要來自叫車平台Lyft。加州議會去年才要求Lyft等業者，必須在2030年前將旗下所有車輛換成電動車。而紐森的說法則指稱「某家公司」企圖讓納稅人埋單。

紐森在影片中強調，大家別被第30號提案給呼嚨了，它根本不是個環保提案，事實上，它是由一家企業所精心謀劃，意圖將加州稅金用於該公司足以獲利之處。紐森說，簡單一句話，第30號提案是個特洛伊木馬，誘騙民眾將公司利益置於加州財政之上。

美聯社指出，紐森在影片中並未指明Lyft，但他在對舊金山紀事報的活動中，背後的看板寫著「為何Lyft要資助加州公民投票 ，讓大家換購電動車？」Lyft 12日並未立即回應。

至於Yes on 30的團隊則表示，包括美國肺臟協會（American Lung Association）與民主黨加州分部都是他們的支持者。對於州長選擇跟加州共和黨人、少數舊金山富豪站在一邊，使小孩得呼吸有毒空氣，他們感到非常遺憾。

Coalition for Clean Air的政策主任Bill Magavern則說，沒有任何跡象能夠證明第30號提案獨惠Lyft或其他利益團體，預算的運用將經過州長監督的政府機構，也能依州長的判斷協助既有的環保計畫。

No on 30的活動主任Matt Rodriguez卻說，沒有人比州長更具說服力了，在紐森現身後，選民將會選出應對環境變遷最好的方式。

紐森長期以來大力支持電動車，新一年度的預算還包括了100億元的電動車推廣經費。加州議會還在日前通過法案，2035年起禁止銷售燃油車。美聯社指出，加州選民透過公投繞過議會行使立法權已是常態，只是州長訴諸廣告影片反對特定議題，且該議題與自身選戰無關，難免引人側目。

不過，美聯社指出，因為今年的對手不強，因此紐森的競選團隊已經開始把錢花在外州的宣傳上，例如批評佛州與德州的共和黨籍州長。