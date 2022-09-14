人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

加州人工流產資訊網站正式上線。（取自abortion.ca.gov ）

加州 州長紐森 13日宣布，官方設立的人工流產資訊網站「abortion.ca.gov」正式上路，為加州、外州，甚至是無證移民，提供人工流產的正確資訊，以及加州所能提供的醫療服務、費用補貼與法律保障。網站目前僅有英語與西語版本，未來將陸續開辦其他語言版本。

紐森強調，人工流產在加州是合法、安全與人人皆可使用的醫療服務，不管妳的居住地在哪，加州都願意助妳一臂之力。他說，正當共和黨執政的各州持續限縮（人工流產）的基本民權，甚至限制民眾使用線上資訊，或是跨州尋求協助，但是加州願意成為婦女的守護者，一直為妳們戰鬥。

加州計畫生育聯盟（Planned Parenthood Affiliates of California）執行長希克斯（Jodi Hicks）表示，「abortion.ca.gov」將能提供加州與外州婦女必要的醫療資訊，也能成為全美的模範。她強調，每個婦女都有權力在自家附近接受醫療照護，包括人工流產在內，但是極端政客卻剝奪了此一權力，「abortion.ca.gov」的問世正好能提供需要幫助者必要的資訊，協助她們在加州獲得應有的權力。

加州議會9月初通過了15項法案與2億元預算 ，以進一步強化加州對人工流產的保障。加州選民年底還將公投，決定是否將人工流產權納入州憲。州長紐森陸續簽署生效這些法案後，未來幾年間，加州將投入大量預算協助經濟弱勢婦女接受人工流產手術，還有來自其他禁止墮胎的外國女性，這些包括住在加州但還未獲得公民權者。

此外，面對立法允許公民控告人工流產相關人士的德州等地，加州也將提供司法庇護，禁止在加州境內執行外州的傳票，或是提供在加州進行人工流產的相關資訊。