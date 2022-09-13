忘關車門包包失竊 華女超市外痛哭
近日，一段據稱是華人在洛杉磯縣聖蓋博市夏威夷超市停車場被搶劫的視頻傳遍社交媒體和網絡。視頻中只見一名講中文的女子在車旁氣得跺腳哭訴，旁邊還有好心人相勸。本報記者12日走訪案發地，獨家獲取監控影像，視頻還原當時案發的全過程，這名華人女子竟神不知鬼不覺地被盜走提包。
視頻來源：記者王若然
一則在社交網路瘋傳的視頻顯示，在聖蓋博市（San Gabriel）夏威夷超市停車場，一名年輕的女子站在一輛紅色轎車旁大哭，超市推車上還有未裝上車的物品。通過視頻中的多人對話，猜測年輕女子的手提包丟了。
視頻中有一中年女子操大陸口音，勸導說，「別哭了，你哭沒用。」「你先把東西放在車上，省點力氣，安靜等你愛人來。」另一名年輕男子表示，可以借電話讓她打電話給愛人，並安慰道，「沒事，慢慢來。」
那名中年女子勸導年輕女子說她也曾被搶，包包裡有六張銀行卡，包括儲蓄卡（Debit Card）。她建議年輕女子要趕快掛失銀行卡。當時自己一個一個掛失卡到凌晨2點多，駕照也要重新去DMV補辦，「真費勁。」中年女子還說，「我一個女人，我喜歡我那大LV包，我怎麼也不敢拿。」
對此，夏威夷超市負責人Andy表示，確實有此事，不過不是網路上傳言的女子被搶劫。事情發生在9月7日下午，當時有警察來查案，並調取監控。監控錄像顯示，當時該名女子購物完推車至自己的紅色轎車旁。她的車子停在離超市較遠靠近馬路的停車位上，車子右邊停著一輛銀色車子。
視頻顯示，女子陸續將推車上的物品放在後備箱，期間似因收拾車子物品，反覆打開車子前後兩側車門。剛開始她還記得開車門後再將門馬上關閉，但後來似乎疏於防範，將副駕駛位的車門打開後，就沒有關上。
此時旁邊銀色車子上下來一名西裔壯漢，他先是觀察了旁邊的車子和女子，再將挨著女子車一側的車門打開。藉著車門掩護，在受害女子副駕駛門大開的情況下，將女子的包包盜走。
當女子將物品差不多裝完後備箱之後，回頭去副駕駛座位一看，發現自己的包包不見了。她先是前後查看車內是否有包包，但怎麼樣也找不到，後來意識到包包被盜，瞬間崩潰大哭。
接下來便有了前述在網路和社交媒體轉傳，由路人拍的視頻。
據悉，女子被盜的包包中有手機、信用卡等，沒有現金。夏威夷超市另一角度的監控清楚拍下了作案人員車輛的牌照，交由警方處理。
夏威夷超市負責人Andy說，最近不管是哪個購物商場，這類盜竊案很多。夏威夷超市已經加強警戒，不僅有拿著真槍實彈的保安人員巡邏，還有負責推車的工作人員裡外注意，一旦有可疑人員，立刻上報。他也提醒民眾在購物時，要鎖好車門，注意周圍可疑的車輛和人員。
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