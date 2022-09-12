極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

加州 遭受連續幾日極端熱浪 後，州長紐森（Gavin Newsom）近日簽署四項法案，希望保護加州人免受氣候變化造成的極端高溫 影響。

FOX 11電視台報導，根據紐森辦公室，這四項法案建立於今年早些時候頒布加州現有的「極端高溫行動計畫」（Extreme Heat Action Plan）上。該計畫被州長辦公室描述為「加強該州復元力，減輕極端高溫對健康 、經濟和原生態影響」戰略。

過去幾天以來，加州史無前例的熱浪，提醒人們氣候變化的代價和影響。「而且，這不會是最後一次」紐森在新聞稿中說。

「加州正在採取積極行動應對氣候危機，並在我們最脆弱的社區，保護加州人免受極端高溫影響的戰略。由於生命和生技危在旦夕，我們不能拖延。」

以下是紐森辦公室簽署的法案：

AB 1643法案 由加州眾議員瑞瓦斯（Robert Rivas）提出，旨在2023年7月1日或之前成立諮詢委員會，以研究和評估高溫對加州工人、企業和經濟影響。委員會成員須包括來自加州相關機構、勞工和商業實體級學術屆代表組成。法案也將要求諮詢委員會在2026年1月1日前，向立法機構發布其調查結果，2027年1月1日廢除這些法規。

AB 2238法案 由加州眾議員里瓦斯（Luz Rivas）提出，根據熱浪對人類健康的影響對其進行分類，從而加強現有的熱浪警報系統，成為全球模型。由於氣候變遷造成的熱浪頻率與強度次數頻繁，有效的警告，特別是針對弱勢族群，是減少可預防的高溫死亡重要一步。

AB 2420法案 由加州眾議員阿藍布拉（Joaquin Arambula）提出，指示加州公共衛生部門審查有關極端高溫對預產期健康影響的研究。希望保護懷孕工人，替他們在高溫下進行戶外工作安全提出指導。

SB 852法案 則由加州參議員多德（Bill Dodd）提出。該法允許縣市創建氣候恢復區，並有融資權投資於應對極端高溫、乾旱、野火和其他氣候影響的計畫。