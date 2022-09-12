加州對熱浪制定分級系統 全美首見

加州州長紐森簽署確立，將制定熱浪分級系統。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署AB 2238法案，加州 成為美國第一個對熱浪 制定分級系統的州。

每當颶風、野火、龍捲風等自然災害來襲時，美國都會予以分級和取名，以顯示其破壞力的嚴重程度。美國目前並沒有熱浪的分級系統。

由於缺乏明確的溝通工具來警告公眾關於危險的高溫 ，法案簽署後，加州環境保護廳須在2025年1月1日之前制定一個熱浪分級系統。

提出這項法案的加州眾議員里瓦斯（Luz Rivas）表示，熱浪是無聲殺手，它們比其他極端氣候事件造成更多人死亡，但它們造成的傷害往往要很長一段時間後，才會被注意到和被報告。

加州目前這波熱浪已在許多地區創下高溫紀錄，助長野火的燃燒，並使電網負荷量達到隨時可能停電的程度。

根據聯邦政府的定義，極端熱浪是「氣溫超過90度至少連續兩到三天的高溫、悶熱時期」。儘管國家氣象局偶爾會發布高溫警報，並指導民眾在氣溫飆升時該採取哪些預防措施，但是並未對熱浪制定類似其他危險天災的分級系統。

根據分析，熱浪造成的死亡人數被嚴重低估。紀錄顯示，從2010年到2019年，加州一共有599人死於高溫，但實際死亡人數接近3900人。