天普市「中秋園遊嘉年華」萬人好嗨 人潮入夜不息

「嗨中秋園遊嘉年華」點燈儀式，民選官員共襄盛舉。（採訪團隊）

世界日報 與天普 市聯合舉辦為期兩天2022「嗨中秋嘉年華」大型慶會，10日起在天普市茶花廣場盛大登場，美食歌舞、吃喝玩樂，民眾四面八方湧來，賞月過節，分享祝福，500個節慶燈籠和數百個月餅一搶而空，免費禮物和幸運抽獎一波連一波，歡聲笑語，數萬人潮入夜不息。

烤肉飄香，參加者大飽口福吃得開心。（採訪團隊）

影音：世界日報採訪團隊

影音：世界日報採訪團隊

開幕式在歡快音樂中登場，聯邦眾議員趙美心、加州參議員Susan Rubio、加州眾議員方樹强、以及天普市市長、副市長和全體市議員和洛杉磯世界日報社長于趾琴，分別向華洋民衆和商家送出最溫馨的中秋祝福。

東道主世界日報社長于趾琴（左）和天普市副市長文尚丞向趙美心議員（中）致贈禮物。（採訪團隊）

趙美心和方樹强均表示，深深感受到華人同胞一起過傳統中秋佳節的溫暖，特別感謝世界日報多年為社區所作出的貢獻，世界日報一直是華人社區的信息和輿論的領頭羊，在目前的全美反對亞裔 仇恨犯罪行動中也一樣，世界日報集合各種資源，為反對亞裔歧視做出卓越貢獻，他們呼籲所有亞太裔團結起來，衆志成城對亞裔仇恨犯罪說「不」。

天普市副市長文尚丞、市議員喻穎章也以天普市地主身份用英文、國語和粵語向華洋民衆傳達中秋祝福，希望大家有一個美好的中秋佳節。

世界日報社長于趾琴（右一）向天普市長及全體市議員致贈感謝狀。（採訪團隊）

今年是新冠疫情被迫中斷三年世界日報和天普市首次聯合舉辦中秋嘉年華，天公作美，中秋節當天洛杉磯地區在持續將近十天的酷熱之後喜降第一場秋雨，秋高氣爽，空氣清新。世界日報社長于趾琴在開幕致辭中特別感謝全體工作人員的付出和企業大力贊助，同時感謝天普市提供場地，讓來自不同地區、不同語言、不同背景、不同文化的民眾歡聚一堂，相互欣賞、相互分享、相互祝福，共同歡度中秋佳節。她同時感謝演出團體為豐富兩天的舞臺節目竭盡全力，更感謝華洋民眾的熱情參與，她祝福民眾月圓、人圓、事事圓滿。

「嗨中秋園遊嘉年華」民眾攜家帶口玩得開心。（採訪團隊）

本次世界日報嗨中秋嘉年華得到知名商家的鼎力贊助，包括中心健保、紐約人壽、福全健保、味全食品、Yaamava大賭場、Clever Care等都給與大力資金贊助，為活動提供大批的免費禮物和幸運抽獎，兩天的活動將送出一波波的禮品，幾乎每個小時一次的幸運抽獎，相當值得期待。

夜幕降臨，萬燈齊明，民眾繼續嗨中秋。（記者楊青/攝影）

現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，滿街飄香；舞台上歌舞連場，在傍晚的點燈儀式之後，數百月餅大放送，以及雙程機票和各種幸運抽獎，歡快零間斷。

「嗨中秋園遊嘉年華」，世界日報員工向民眾發抽獎券。（採訪團隊）

「真是非常愉快的一天」，來自洛杉磯華埠的方女士表示，她的兩個孩子都特別喜歡中秋節，吃月餅、做燈籠、看節目，從早到晚好高興。來自鮑爾溫公園的越華裔Eric當天帶著太太和兩個孩子一起前來參加慶會，非常喜歡這種氣氛。

世界日報社長于趾琴歡迎四方來客。（採訪團隊）

「嗨中秋」嘉年華11日（星期天）還有一天，時間從下午2時至晚上9點，地點是：Las Tunas Dr. Golden West Ave.和Kuffman Ave.之間段，天普市茶花廣場前。特別提醒，民眾停車不要停在紅線上，天普市警察局執法嚴格。