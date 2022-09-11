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颶風「Kay」降為熱帶氣旋 部分地區雨量達4吋

編譯組／綜合報導
颶風凱已成為熱帶氣旋。（ABC 7）
颶風凱已成為熱帶氣旋。（ABC 7）

巴沙迪那星報報導，颶風凱（Hurricane Kay）雖降級為熱帶氣旋（tropical cyclone），但對南加州帶來久違的潮濕天氣，部分地區降雨量達二至四吋。

通常大型颶風很少會抵達加州，但會帶來降雨、雷暴、海浪和山洪等問題。

熱帶氣旋是強烈低氣壓天氣系統的統稱，在溫暖的海水上形成。在北大西洋與東太平洋，強烈的熱帶氣旋稱颶風，其他海洋區域有不同名稱。

颶風在北半球呈逆時針旋轉，最強的風力在颶風的風眼，直徑通常為數哩。颶風眼的雲和外面的螺旋帶，會帶來大雨。

颶風、氣旋和颱風（typhoons）是同類風暴，不同之處在於位置。墨西哥灣和加勒比海地區的颶風，占全球颶風11%。

通常給颶風命名，使用短且獨特的名稱。1953年，美國放棄用拼音字母（如Able、Baker），1978年，美國在風暴中只使用女性名字，男性名字開始用於北大西洋的風暴。1979年，大西洋和墨西哥灣的風暴首次出現男性名字。

目前颶風命名已在世界氣象組織的國際會議上達成一致，男性與女性名字交替出現。今年風暴系統名稱，在北太平洋東部分為Agatha、Blas、Celia、Darby、Estelle、Frank、Georgette等。

目前是颶風季節高峰期，而對加州人來說，目前是野火危機高峰，地震也可能隨時發生。

颶風警報可能在幾天前發出，但其他災難卻無法預測。9月是全國備災月，聯邦急難管理局（FEMA）建議民眾準備足夠三天食物與水的應急包，制定災難應變計畫，民眾可上FEMA.gov。

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