駕車返家疑遭跟蹤 華人機智兜圈甩脫

遭可疑車跟隨的江先生，其住家附近就是安大略市警局。（取材自谷歌地圖）

居住內陸的華人 江先生晚上與太太返家時，遭遇可疑車輛一路跟蹤；江先生保持警惕沒有直接返家，而是與可疑車輛兜圈子最終將其甩脫。江先生表示，也有親友發生過類似情況，提醒大家開車回家時，一旦發現可疑車跟隨勿要先返家，或者直接開往當地警局報警。

江先生將這一遭遇告知東谷市華協的群組成員，提醒多加小心。記者聯繫到江先生，他說，9月5日晚7時左右，他與太太到社區中心健身 ，大約晚8時許駕車返回安大略市住地。他說，剛從停車場出來時，看到一輛車跟隨，起初並未在意。當時他駕駛一輛雪佛蘭電動車 ，以為對方想超車，就禮貌停車讓對方先行。但是對方也停下來，並沒有超車的意思，且與江先生的車始終保持兩至三個車位的距離。

江先生繼續駛往住地，對方就一路跟隨，江先生起疑，考慮到近日案件多發，心裡頓了一下。又開了一段路，對方還在跟隨，這時江先生幾乎確定對方不懷好意。到了社區接近家門時，江先生也沒有停車，而是繼續向前走。由於江先生家距離安大略市警局不遠，若是對方繼續跟隨，他就直接開到警局。雙方繞了很長時間後，江先生停在一個有信號燈的街口右邊車道，打算向前或轉右走。這時可疑車也跟了過來，停在左邊相隔一個線道的車道上。江先生見狀直接右轉，往前衝了一段距離停下來，再看可疑車已經消失，沒有跟隨，鬆了一口氣。但江先生不敢大意，又繼續向前行駛一段路，最後確認可疑車已經消失，這才繞了幾圈後返回家中。

友人獲悉江先生甩掉可疑車的驚險經歷後，稱讚他有勇有謀，太有警覺性了，大家開車返家時多留意四周情況。也有人表示，如果江先生沒有察覺可疑車跟隨，這夥人就等你返家打開車庫門，突然下車搶劫，真是太險了，感謝他與大家分享這次智鬥經歷。