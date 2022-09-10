我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

駕車返家疑遭跟蹤 華人機智兜圈甩脫

記者啟鉻／東谷報導
遭可疑車跟隨的江先生，其住家附近就是安大略市警局。（取材自谷歌地圖）
遭可疑車跟隨的江先生，其住家附近就是安大略市警局。（取材自谷歌地圖）

居住內陸的華人江先生晚上與太太返家時，遭遇可疑車輛一路跟蹤；江先生保持警惕沒有直接返家，而是與可疑車輛兜圈子最終將其甩脫。江先生表示，也有親友發生過類似情況，提醒大家開車回家時，一旦發現可疑車跟隨勿要先返家，或者直接開往當地警局報警。

江先生將這一遭遇告知東谷市華協的群組成員，提醒多加小心。記者聯繫到江先生，他說，9月5日晚7時左右，他與太太到社區中心健身，大約晚8時許駕車返回安大略市住地。他說，剛從停車場出來時，看到一輛車跟隨，起初並未在意。當時他駕駛一輛雪佛蘭電動車，以為對方想超車，就禮貌停車讓對方先行。但是對方也停下來，並沒有超車的意思，且與江先生的車始終保持兩至三個車位的距離。

江先生繼續駛往住地，對方就一路跟隨，江先生起疑，考慮到近日案件多發，心裡頓了一下。又開了一段路，對方還在跟隨，這時江先生幾乎確定對方不懷好意。到了社區接近家門時，江先生也沒有停車，而是繼續向前走。由於江先生家距離安大略市警局不遠，若是對方繼續跟隨，他就直接開到警局。雙方繞了很長時間後，江先生停在一個有信號燈的街口右邊車道，打算向前或轉右走。這時可疑車也跟了過來，停在左邊相隔一個線道的車道上。江先生見狀直接右轉，往前衝了一段距離停下來，再看可疑車已經消失，沒有跟隨，鬆了一口氣。但江先生不敢大意，又繼續向前行駛一段路，最後確認可疑車已經消失，這才繞了幾圈後返回家中。

友人獲悉江先生甩掉可疑車的驚險經歷後，稱讚他有勇有謀，太有警覺性了，大家開車返家時多留意四周情況。也有人表示，如果江先生沒有察覺可疑車跟隨，這夥人就等你返家打開車庫門，突然下車搶劫，真是太險了，感謝他與大家分享這次智鬥經歷。

健身 電動車 華人

上一則

熱帶Kay風暴襲南加州 周末風雨可降溫

下一則

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

延伸閱讀

洛縣油價連漲6天 預計下周回落 內陸油價具優勢

洛縣油價連漲6天 預計下周回落 內陸油價具優勢
加州推動2035年禁售燃油車 電動車配套跟不上

加州推動2035年禁售燃油車 電動車配套跟不上
GM新款國民電動車 明年上市

GM新款國民電動車 明年上市
內陸野火延燒近萬畝 2死1傷

內陸野火延燒近萬畝 2死1傷
內陸華人社團慶中秋 摸彩、歌舞節目豐富

內陸華人社團慶中秋 摸彩、歌舞節目豐富
封面故事／可負擔助環保 更多人想買

封面故事／可負擔助環保 更多人想買

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事