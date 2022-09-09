洛縣油價連漲6天 預計下周回落 內陸油價具優勢

洛縣油價連續6日上漲。（記者趙健／攝影）

勞工節長周末已過，而油價 依舊延續近日漲勢。至9月8日，洛杉磯縣每加侖自助普通汽油平均價格已連續六日上漲，從前一天的5.311元增至5.342元，扭轉了之前為期兩個半月大多是下跌的模式。

在過去六天裡，洛縣 每加侖自助普通汽油平均價格上漲超6.5分。8日價格已比一周前上漲4.96分，同比去年同期則高出90.43分。但相比6月14日創下的6.462元的油價峰值，下降了1.12元。

據洛縣一家加油站負責經理人稱，預計下周油價將會有所回調，因缺乏外部動力對油價持續上漲的刺激，近期油價反彈應該不會持續太久。

據南加州 汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）經理Doug Shupe表示，近期出現的油價上漲主要是因一些地區煉油廠中斷，勞工節假期需求增加，從而導致庫存降低，以及包括近期持續高溫炎熱天氣也從一定程度上降低了原油進口的效率。