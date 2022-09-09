非裔騎滑板車竊走特斯拉電動車 華人跨城追回

非裔男子直接打開白色特斯拉車門。（視頻截圖）

洛杉磯縣羅斯密（Rosemead）2日中午，發生一起偷兒騎滑板車來，將華人 的特斯拉 車子開走的竊案，而華人車主自己透過跨城追蹤，才終將愛車帶回家。

從讀者提供的視頻可看出，當天一名非裔男子騎滑板車，在一停車場試探性打開一輛白色特斯拉汽車。由於車主誤將手機 放在車裡，男子輕易將車子啟動，並一路從東往西遊車河，車主經過跨城追踪，最後在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）找回車子。

影音來源：讀者提供，後製：記者張宏

在2日中午11時24分，位於羅斯密Rosemead大道附近的一處商住兩用樓停車場進來一名身穿白色牛仔衣褲的非裔男子，年齡看起來不過20歲出頭，只見他騎著紅色滑板車奔向一輛白色特斯拉。這輛車的車主十分鐘前剛從外面回到自己的辦公室，將車子就停在辦公室的門前。因為天氣炎熱，下車後他就直接進辦公室，沒有鎖車，沒想到一次大意竟然招來偷車賊。

非裔男子試探性打開前面駕駛座位的車門，見車門輕易拉開，就直接坐進駕駛座位，試圖啟動引擎。偏巧這名華人妻子下車時誤將手機落在車裡，而手機連著汽車藍牙。萬般巧合都給了這名非裔盜賊機會，而他似乎也精通特斯拉汽車的啟動方式，拿著手機搬弄一陣後，汽車啟動了。盜賊在原地挪動幾下車子後就開車離開停車場。特斯拉在手，自然也丟下自己的滑板車。

華人車主從辦公室出來準備回家吃飯時發現車子不翼而飛，趕緊用手機追蹤車子的位置。他發現這名男子一路從羅斯密往西開，大概一個多小時後開到了聖塔蒙尼卡。華人車主鎖定車子位置後，就讓兒子開車帶著他去當地找車。

華人車主表示，考慮到警方未必會把這種偷車事情上心，覺得自己找反而會比較快。就開車到當地找到了車子，車子沒什麼損傷，只是車裡的手機被偷車賊拿走，這手機是太太最近剛買的iPhone13。

經過此事，他不管去哪裡去多久都會鎖車。他說，現在盜賊真的到處流竄，每個人都可能成為受害者。特斯拉手機藍牙啟動引擎本來是方便車主的，結果也方便了盜賊。還有人專門用工具檢測車內是否有電子設備的信號，然後敲窗偷東西，建議大家一定不要把手機放在車裡。